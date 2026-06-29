بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عطا حسنپور امروز دوشنبه 8 تیرماه با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس نسخه جدید نقشه میراث جهانی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ که از سوی سازمان یونسکو منتشر شده است، در مجموع ۲۹ اثر از جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی این سازمان به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان، افزود:از مجموع آثار ثبتشده ایران، دو اثر در بخش میراث طبیعی و ۲۷ اثر در بخش میراث فرهنگی و تاریخی قرار دارند.
حسنپور ادامه داد: در این نقشه، محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد که در سال ۱۴۰۴ به ثبت جهانی رسید، بهعنوان آخرین اثر جهانی ایران درج شده است؛ رخدادی که بیانگر جایگاه ارزشمند میراث فرهنگی استان لرستان در سطح جهانی و گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای تاریخی و باستانشناختی این استان به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان تصریح کرد: ثبت و درج این اثر در نقشه رسمی میراث جهانی یونسکو، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر پیشینه تمدنی لرستان، زمینهساز توسعه گردشگری فرهنگی، افزایش شناخت جهانی از ظرفیتهای استان و تقویت حفاظت از این میراث ارزشمند خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما