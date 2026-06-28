برگزاری نخستین جلسه هیات مدیره کانون نمایشگران خیابانی با ادای احترام به میترا رضائیان/ معرفی رئیس و دیگر مسئولان انجمن

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نخستین جلسه هیئت مدیره نمایشگران خیابانی با دستور کار انتخاب رئیس و نایب رئیس تشکیل شد.

براساس رای‌گیری انجام شده میلاد مولوی به عنوان رئیس و ژاله کاظمی(نایب رئیس) انتخاب شدند.

مسعود مهرابی، فاطمه رادمنش، حامد اویسی طهرانی و ابراهیم رحیمی دیگر اعضای هیئت رئیسه این انجمن هستند. همچنین مرتضی وکیلیان به عنوان بازرس(علی‌البدل) انجمن حضور داشت.

لازم به ذکر است در مجمع انتخاب هیئت مدیره میلاد مولوی، ژاله کاظمی، مسعود مهرابی، فاطمه رادمنش، حمید رضا نوری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حامد اویسی طهرانی و ابراهیم رحیمی به عنوان اعضای علی البدل، مارال ایزدبخش بازرس اصلی و مرتضی وکیلیان به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

مجمع انتخابات و جلسه اول هیات مدیره کانون با احترام به مرحوم خانم میترا رضائیان از اعضای پیشکسوت کانون آغاز شد.

میترا رضائیان ۲۴ خرداد دار فانی را وداع گفت.

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