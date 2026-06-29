به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا زمانیان گفت: کمیتههای ویژه نظارت استانی و شهرستانی برای نظارت بر روند خدماترسانی مطلوب مراکز خدماتی- رفاهی در سطح کشور بهویژه مسیرهای منتهی به شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس تشکیل شده و بازدیدهای میدانی با هدف شناسایی و رفع نواقص احتمالی در حال انجام است.
سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایهگذاری و تأمین مالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی تاکید کرد: علاوه بر کمیتههای ویژه نظارت استانی، تیمهای بازرسی سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز از روند خدماتدهی مجتمعهای خدماتی- رفاهی بینراهی شامل امکانات بهداشتی، نمازخانهها، جایگاههای عرضه سوخت و سایر امکانات رفاهی این مراکز بهویژه در محورهای منتهی به شهرهای تهران، قم و مشهد بازدید میکنند و مکاتبات و پیگیریهای لازم در خصوص رفع کمبودها و نواقص احتمالی از طریق نهادهای ذیربط صورت گرفته است.
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