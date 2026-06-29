به گزارش خبرنگار میراث آریا، سجاد عالیخانی روز دوشنبه ۸ تیرماه با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رومشکان و با نظارت و حمایت معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان آغاز شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت : هنرجویان در این دوره با مراحل مختلف تولید سیاه‌چادر، از جمله شناخت مواد اولیه، ریسندگی موی بز، شیوه‌های سنتی بافت و کاربردهای این دست‌بافته اصیل عشایری آشنا می‌شوند و مهارت‌های عملی لازم را زیر نظر مربیان مجرب فرا می‌گیرند.

او با اشاره به جایگاه سیاه‌چادر در فرهنگ عشایری لرستان تصریح کرد: سیاه‌چادر یکی از شاخص‌ترین نمادهای فرهنگ و شیوه زندگی عشایر استان است که علاوه بر کارکردهای کاربردی، از ارزش‌های فرهنگی، هنری و هویتی بالایی برخوردار است.

عالیخانی گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی نقش مؤثری در حفظ و انتقال مهارت‌های بومی، احیای رشته‌های سنتی صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی در مناطق روستایی و عشایری ایفا می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان تأکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی در تمامی شهرستان‌های استان و حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی از اولویت‌های معاونت صنایع‌دستی استان لرستان است و این برنامه‌ها با هدف حفظ و تقویت میراث ارزشمند صنایع‌دستی استان تداوم خواهد داشت.

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