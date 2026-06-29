تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری اراک/ ۲۷ اخطار کتبی برای رفع نواقص و تمدید مجوزها صادر شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به تداوم برنامه‌های نظارتی این اداره اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، صیانت از حقوق گردشگران و ساماندهی فعالیت تأسیسات گردشگری، بازدیدهای میدانی از واحدهای تحت پوشش طی هفته گذشته انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک افزود: در این بازدیدها، برای ۲۷ واحد گردشگری به دلیل عدم تمدید پروانه بهره‌برداری و همچنین درج نکردن نرخ‌نامه در سامانه «جانا»، اخطار کتبی صادر شد و به بهره‌برداران این واحدها ۱۰ روز فرصت داده شد تا نسبت به رفع نواقص و انجام الزامات قانونی اقدام کنند.

او تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی به اخطارهای صادرشده و عدم رفع نواقص در مهلت مقرر، مطابق ضوابط و مقررات، برخورد قانونی با واحدهای متخلف انجام خواهد شد.

خسروی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری با هدف ارتقای سطح خدمات، رعایت حقوق مسافران و ایجاد نظم و شفافیت در فعالیت واحدهای گردشگری، به‌صورت منظم در دستور کار این اداره قرار دارد.

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