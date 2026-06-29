به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نیکنام امروز دوشنبه هشتم تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر نه تنها یک وظیفه شرعی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی برای همه ماست. اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اراک به عنوان متولی پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و اسلامی، وظیفه دارد در این مسیر پیشگام باشد.

فرمانده پایگاه بسیج شهدای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: ما باید در کنار حفظ میراث مادی، به صیانت از میراث معنوی و ارزش‌های اسلامی نیز اهتمام ورزیم. ترویج رفتارهای صحیح، اخلاق حرفه‌ای، و مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی در مجموعه‌های فرهنگی و گردشگری از جمله مصادیق بارز این فریضه الهی است.

او با اشاره به نقش مؤثر امر به معروف در اصلاح ساختارهای فرهنگی جامعه تصریح کرد: ادارات دولتی و سازمان‌های فرهنگی باید خود را الگوی رفتار اسلامی و اخلاقی قرار دهند لذا با توجه به ماه محرم و ایام شهادت سید و سالار شهیدان اباعبدالله حسین(ع) در مجموعه اداره میراث‌فرهنگی اراک، برنامه‌هایی چون برگزاری جلسات آموزشی، نشست‌های اخلاقی و آگاهی‌بخش اداری، مراسم دعای پر فیض زیارت عاشورا، مرثیه‌خوانی و نذورات در دستور کار قرار گرفته است.

نیکنام همچنین از همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی برای اجرای برنامه‌های مشترک در مجموعه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان خبر داد و گفت: امید است با هم‌افزایی نهادهای مسئول و مشارکت عمومی، شاهد نهادینه شدن بیش از پیش این واجب در سطح جامعه باشیم.

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