به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید دانشآموز یکی از مهمترین دغدغههای پیشرو را گرمای شدید هوا عنوان کرد و گفت: با توجه به پیشبینی افزایش دما در روزهای برگزاری مراسم، تأمین آب آشامیدنی، امکانات سرمایشی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گرمازدگی زائران در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار پیشوا با بیان اینکه این مراسم از بزرگترین اجتماعات مردمی سالهای اخیر خواهد بود، تصریح کرد: امنیت، سلامت و رفاه زائران مهمترین مأموریت مجموعه اجرایی شهرستان است و همه دستگاهها باید با هماهنگی کامل در این زمینه ایفای نقش کنند.
دانشآموز مشارکت مردمی را یکی از مهمترین سرمایههای کشور دانست و افزود: حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف نشان داده است که در بزنگاههای مهم ملی و مذهبی همواره در کنار نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی بودهاند و قطعاً این مراسم نیز شاهد جلوهای باشکوه از این حضور خواهیم بود.
او با اشاره به بازتاب گسترده این رویداد در سطح جهان اظهار کرد: این مراسم مورد توجه افکار عمومی و رسانههای بینالمللی قرار خواهد گرفت و فرصتی برای نمایش وحدت، انسجام و اقتدار ملت ایران است. همچنین پیشبینی میشود شخصیتها، مقامات و مهمانان خارجی متعددی در آن حضور یابند.
دانشآموز ادامه داد: امروز همه ما خود را مدیون خون شهدا و امنیت و آرامشی میدانیم که به برکت ایثار آنان در کشور برقرار است؛ از اینرو حضور و همکاری در این برنامهها تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی، اجتماعی و انقلابی به شمار میرود.
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