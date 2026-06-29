آمادگی کامل خراسان شمالی برای میزبانی از زائران و بدرقه آقای شهید ایران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر رستمی دوشنبه ۸ تیرماه در سومین جلسه ستاد هماهنگی تشییع رهبر شهید گفت: تامین امنیت و سلامت بیش از ۷میلیون زائر که در مدت پنج روز در استان تردد میکنند، در اولویت ستاد است.
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به برپایی ۳۰۰ موکب در سراسر استان و هشت موکب اصلی در مبادی ورودی و خروجی استان گفت: کمیتههای یازدهگانه ستاد در سطح شهرستانها نیز تشکیل شده و همه موارد احصا شده است.
رستمی گفت: مراسم تشییع فرصتی تکرار نشدنی برای استان و فرصتی است برای شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای استان است.
او با تاکید بر مستندسازی، اطلاعرسانی و امور فرهنگی افزود: با وجود هماهنگیها برای زائران در مشهد باید در داخل استان نیز برنامههایی برای عزاداری و مراسم محوری در سطح شهرستانها داشته باشیم.
در پایان روسای کمیتهها گزارشی از آخرین اقدامات را ارائه دادند که معاون استاندار دستورات لازم را به دستگاههای اجرایی و خدماترسان دادند.
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