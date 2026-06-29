به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی بررسی، مطالعه و ارزیابی طرحهای گردشگری شهرستان لنده ظهر امروز دوشنبه ۸ تیرماه جاری با حضور سید محمد تقوی فرماندار شهرستان لنده، سید امین شفایی بخشدار مرکزی، امید صفایی رئیس دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، سید محمد حسن اکبریان کارشناس حوزه فنی و افشین رسولی مشاور و طراح پروژههای گردشگری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، گزارش مبسوطی از روند مطالعات طرحهای گردشگری، بهویژه طرحهای حاشیه رودخانه ایدنک و روستای موگر توسط امید صفایی، رئیس دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی ارائه شد.
بر اساس مباحث مطرح شده در این جلسه، مشاور پروژهها به دفاع از طرحهای مطالعاتی پرداخت و پس از بررسی دقیق کارشناسی، ایرادات، اشکالات و راهکارهای تخصصی جهت ارتقای کیفیت طرحها ارائه شد تا مشاور در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و تکمیل آنها اقدام کند.
همچنین در خصوص طرح اجرایی اردوگاه تفریحی موگرمون به عنوان تنها طرح اجرایی فعلی شهرستان در حوزه گردشگری، مقرر شد با تامین اعتبارات استانی در سال جاری، پیمانکار پروژه موظف به از سرگیری و ادامه سریع عملیات اجرایی شود.
سید محمد تقوی، فرماندار لنده در جمعبندی نهایی این نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت امام حسین (ع)، به دستاوردهای سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر، دو طرح کلان گردشگری شهرستان لنده با حمایت استاندار به وزیر میراثفرهنگی پیشنهاد شد که هر دو طرح شامل ساماندهی ساحل رودخانه مارون و توسعه گردشگری مدرن روستای موگر، مورد تایید نهایی قرار گرفت و دستور مطالعات جامع آنها صادر شد.
فرماندار لنده با انتقاد از عدم بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای خدادادی در سالیان گذشته، افزود: رودخانه خروشان مارون سالهاست که از کنار دست ما عبور میکند، اما استفاده بهینهای از آن صورت نگرفته است؛ در حالی که استانهای پاییندست نهایت بهرهبرداری را از این نعمت دارند.
او با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی ساحل رودخانه مارون در روستای ایدنک، تصریح کرد: این طرح در مساحتی بالغ بر ۱۹ هزار متر مربع پیشبینی شده است که شامل فضای بازی کودکان، آمفیتئاتر و فضاهای تفریحی ایمن خواهد بود.
تقوی با تاکید بر لزوم حفظ محیط زیست در اجرای پروژهها، اظهار کرد: اولویت ما در اجرای طرح ساحل مارون، حفظ اکوسیستم، درختان و درختچههای منطقه است و پس از تکمیل، این مجموعه در راستای درآمدزایی و حفاظت اصولی، تحویل دهیاری ایدنک خواهد شد تا به اقتصاد روستا و شهرستان کمک شایانی کند.
نماینده عالی دولت در شهرستان لنده با بیان اینکه رودخانه مارون نگین کهگیلویه بزرگ است، یادآور شد: روزانه گردشگران بسیاری از شهرهای دهدشت، بهبهان، سوق، چرام و حتی استانهای همجوار برای تفریح به این منطقه سفر میکنند، لذا ایمنسازی و ایجاد محیطی آرام با همکاری اداره آب و میراث فرهنگی برای جلوگیری از حوادث احتمالی در فصول پرآب، امری حیاتی است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای بیبدیل روستای موگر اشاره کرد و گفت: این روستا علاوه بر دارا بودن آبشاری زیبا و طبیعت بکر، زادگاه شهید شاخص، هدایتالله طیب است؛ نخبهای که رئیس انجمن اسلامی دانشجویان در کالیفرنیای آمریکا بود و با آغاز جنگ تحمیلی، تحصیل را رها کرد و به فرمان امام راحل به جبهههای نبرد شتافت و به فیض شهادت نائل آمد.
تقوی با اشاره به استقبال گردشگران داخلی و خارجی از این روستا، افزود: مقبره این شهید والامقام سالانه میزبان گردشگرانی از خوزستان، شهرهای همجوار و حتی دوستان و همکلاسیهای وی از آمریکا و سایر کشورهاست.
فرماندار لنده از بهسازی مسیرهای دسترسی این روستا خبر داد و بیان کرد: جاده روستای موگر در گذشته شرایط بسیار سخت و صعبالعبوری داشت، اما با تلاشهای صورت گرفته توسط بخشداری، دهیاری و اعتبارات اقماری فرمانداری، مسیر ورودی روستا و همچنین مسیر دسترسی به غار تاریخی منطقه که دارای پرتگاههای خطرناکی بود، بازگشایی و ایمنسازی شد تا گردشگران در هر سن و سالی بدون دغدغه از این فضای زیبا استفاده کنند.
او با ارائه درخواستی رسمی از مدیرکل میراث فرهنگی استان، تاکید کرد: با توجه به ظرفیتهای آبی و طبیعی کمنظیر روستای موگر، انتظار داریم این روستا هرچه سریعتر به عنوان «روستای بومگردی» در شهرستانهای گرمسیری استان معرفی شود و فرمانداری آمادگی کامل برای انجام هرگونه مکاتبه و پیگیری در این خصوص را دارد.
تقوی همچنین به پایان طلسم ۵ ساله پروژه گردشگری موگرمون اشاره کرد و گفت: این طرح به دلیل بیتوجهی و معارضات با منابع طبیعی سالها راکد مانده بود، اما با نگاه ویژه مدیریتی در یک سال گذشته، مشکلات آن مرتفع گردید.
فرماندار لنده در پایان با قدردانی از استاندار، وزیر میراث فرهنگی، مدیرکل استان، بخشدار، تیم فنی و مشاوران و همچنین تلاشهای امیرپور در حوزه روابط عمومی و رسانه، خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱.۸ تا ۲ میلیارد تومان، پیمانکار مصالح را پای کار آورده است و انتظار میرود عملیات اجرایی این پروژه بدون وقفه ادامه یابد تا این طرحهای روی کاغذ، در عمل به مردم شریف شهرستان تحویل داده شود.
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