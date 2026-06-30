راهکارهای توسعه گردشگری عشایری در لرستان بررسی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا ، عطا حسن‌پور روز دوشنبه 8 تیرماه 1405، در دیدار با نعمت‌الله قائدرحمتی، مدیرکل امور عشایر لرستان، راهکارهای توسعه گردشگری عشایری و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو دستگاه را بررسی کرد.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت معرفی و صیانت از میراث فرهنگی عشایر، توسعه گردشگری عشایری و حمایت از صنایع‌دستی بومی و محلی تأکید کردند.

حسن‌پور با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جامعه عشایری در حوزه فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی سنتی گفت: عشایر به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی لرستان، نقش مهمی در حفظ و غنای میراث فرهنگی ناملموس استان دارند و توسعه گردشگری عشایری می‌تواند ضمن معرفی این ظرفیت‌ها، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق عشایری شود.

او بر آمادگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه معرفی فرهنگ عشایر، حمایت از تولیدات صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری این جامعه تأکید کرد.

مدیرکل امور عشایر لرستان نیز با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری عشایر استان در سطح ملی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری‌های مشترک و تدوین برنامه‌های اجرایی برای توسعه گردشگری عشایری، حفظ میراث فرهنگی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی عشایر لرستان تأکید شد.

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