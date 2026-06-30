به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده سهشنبه ۹ تیر، در نشست هماندیشی فعالان گردشگری استان همدان با تأکید بر ضرورت تقویت همافزایی میان فعالان حوزه گردشگری، افزود: راهکار عبور از چالشهای موجود، گفتوگو، همدلی و پرهیز از جزیرهای عمل کردن است و تجربه موفق ثبت جهانی هگمتانه نشان داد که هر زمان در کنار یکدیگر قرار گرفتهایم، توانستهایم به دستاوردهای بزرگ دست یابیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه گردشگری طی سالهای گذشته با بحرانهای متعددی مواجه بوده اما هیچگاه متوقف نشده است، اظهار کرد: گردشگری یک صنعت سبز، کمهزینه، درآمدزا و مورد علاقه مردم است و حتی در سختترین شرایط نیز جایگاه خود را حفظ میکند، نمونه آن در جنگ رمضان بود که همدان به دلیل شرایط مناسب و امنیت نسبی، میزبان تعداد قابل توجهی از هموطنان بود.
او با اشاره به تجربه ثبت جهانی هگمتانه، آن را نمونهای موفق از همدلی و همکاری جمعی دانست و اظهار کرد: در فرآیند ثبت جهانی هگمتانه همه دستگاهها، فعالان، رسانهها و مردم در کنار یکدیگر قرار گرفتند و شعار همه با هم تا ثبت جهانی به یک باور عمومی تبدیل شد و اگر آن همراهی و همدلی وجود نداشت، دستیابی به این موفقیت جهانی دشوار بود.
معصومعلیزاده با تأکید بر لزوم تداوم این رویکرد در حوزه گردشگری استان، بیان کرد: شرکتهای گردشگری استان از جمله مجموعههای فعال در حوزه غار علیصدر، گنجنامه و سایر مجموعههای شاخص باید تقویت شوند و با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک، زمینه توسعه خدمات گردشگری و ایجاد زیرساختهای جدید را فراهم کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با بیان اینکه همکاری و مشارکت با سرمایهگذاران و مجموعههای جدید میتواند به توسعه گردشگری استان کمک کند، افزود: نباید از ورود سرمایهگذاران و ایدههای نو هراس داشته باشیم، نگاههای تازه، روشهای جدید و سرمایهگذاریهای نو میتواند فرصتهای ارزشمندی برای توسعه گردشگری همدان ایجاد کند.
او با اشاره به اقدامات حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی برای فعالان گردشگری آسیبدیده از جنگ رمضان، اظهار کرد: بستههای حمایتی تهیه و به دستگاههای ذیربط ارسال شده است، در حوزه تسهیلات، امهال بدهیها، مسائل مالیاتی و بیمهای نیز آمادگی داریم تا موارد خاص را در چارچوب ظرفیتهای قانونی پیگیری و رفع کنیم.
معصومعلیزاده از تدوین و ارسال مکاتبات لازم در خصوص مشکلات مالیاتی، تعرفهها و سایر دغدغههای فعالان گردشگری خبر داد و گفت: هر مورد مشخصی که از سوی فعالان این حوزه اعلام شود با جدیت پیگیری خواهد شد.
او یکی از چالشهای گردشگری همدان را ضعف در حوزه معرفی و تبلیغات دانست و تصریح کرد: ظرفیتهای غرب کشور و استان همدان به شایستگی معرفی نشدهاند و رفع این ضعف نیازمند برنامه جامع و همکاری همه دستگاهها و فعالان حوزه گردشگری است.
معصومعلیزاده با اشاره به برنامههای در دست اقدام برای توسعه گردشگری استان، گفت: برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی، توسعه تعاملات بینالمللی و تقویت رویدادهای گردشگری از جمله برنامههایی است که با حمایت وزارت میراثفرهنگی و استانداری همدان دنبال خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان بر ضرورت احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی در قالب طرحهای گردشگری تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت بناهای تاریخی برای توسعه گردشگری، علاوه بر حفظ میراث ارزشمند استان به رونق اقتصادی و افزایش ماندگاری گردشگران نیز کمک میکند.
او با اشاره به اینکه کیفیت خدمات و رضایت گردشگران نقش تعیینکنندهای در توسعه پایدار گردشگری دارد، یادآور شد: موفقیت گردشگری استان در گرو همدلی، تعامل، مطالبهگری سازنده و مشارکت جمعی است، اگر بتوانیم فرهنگ همکاری و کار گروهی را بیش از گذشته تقویت کنیم، آینده روشنی در انتظار گردشگری همدان خواهد بود.
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