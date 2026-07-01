۲ مسجد تاریخی استان لرستان برای الحاق به پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی بررسی شد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسنپور روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه روند تدوین پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی، رسول وطندوست مدیر این پرونده به همراه هیئت کارشناسی از ۲ مسجد تاریخی استان شامل مسجد جامع و مسجد امام شهرستان بروجرد، بازدید کرد تا ظرفیتهای این بناهای ارزشمند برای قرار گرفتن در پرونده ثبت جهانی ارزیابی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان افزود: در این بازدید، ویژگیهای معماری، اصالت بنا، ارزشهای تاریخی، وضعیت حفاظت، مستندات موجود و میزان انطباق هر یک از این مساجد با معیارهای مورد نیاز برای ثبت جهانی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
او تصریح کرد: در حال حاضر مسجد جامع و مسجد امام بروجرد، در فهرست بررسیهای پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی قرار دارند و در صورت احراز شرایط و دارا بودن شاخصهای لازم، امکان الحاق آنها به این پرونده وجود خواهد داشت.
حسن پور با تاکید بر اهمیت ثبت جهانی آثار تاریخی یادآور شد: قرار گرفتن آثار ارزشمند استان در پروندههای ثبت جهانی، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی لرستان در سطح بینالمللی، زمینه حفاظت موثرتر از این میراث ارزشمند و توسعه گردشگری فرهنگی را نیز فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان بیان کرد: پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی با هدف نمایش سیر تحول معماری مسجد در ایران و معرفی شاخصترین نمونههای این معماری به سازمان یونسکو در حال تدوین است و آثار پیشنهادی باید از نظر ارزشهای معماری، اصالت، یکپارچگی و برخورداری از ضوابط حفاظتی، معیارهای لازم را کسب کند.
او در ادامه گفت: ادارهکل میراثفرهنگی استان با همکاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و تیم تدوین پرونده، آمادگی دارد مستندات و اقدامات فنی مورد نیاز را برای تکمیل فرآیند بررسی این آثار و فراهمسازی شرایط لازم برای الحاق آنها به پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی دنبال کند.
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