به گزارش میراث آریا، مهران قربانی معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه جاری در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: هماهنگی‌های گسترده‌ای از سطح مدیریت معاون اول رئیس‌جمهوری تا برگزاری جلسات به ریاست وزیر راه و شهرسازی انجام شده و نشست‌های متعددی نیز با معاونان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است.

او افزود: در کنار این هماهنگی‌ها، جلسات تخصصی و عملیاتی متعددی نیز در سطوح مختلف سازمان‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی برگزار شده و اکنون متناسب با ظرفیت‌های عملیاتی کشور، برنامه‌ریزی مناسبی برای ارائه حداکثر خدمات حمل‌ونقل برون‌شهری به هموطنان در نظر گرفته شده است.

قربانی بیان کرد: در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، تمامی ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان عملیاتی قابل استفاده در این طرح به کار گرفته می‌شود که از این تعداد، ۴ هزار دستگاه در قالب ناوگان کاروانی فعالیت خواهند کرد و سایر ناوگان نیز برای سفرهای بین‌پایانه‌ای از شهرهای هدف شامل تهران، قم و مشهد اختصاص یافته‌اند.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز حداقل ۷۰ درصد توان عملیاتی بخش مسافری به مبادی شهرهای هدف شامل تهران، قم و مشهد و همچنین مسیرهای بازگشت از این شهرها اختصاص یافته است. علاوه بر این، قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای منتهی به این سه شهر پیش‌بینی شده تا شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بتواند رکورد جدیدی در جابه‌جایی مسافران ریلی در چنین طرح‌هایی ثبت کند.

ضرورت مدیریت زمان سفر، موج سنگین بازگشت

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت مدیریت سفرهای بازگشت از مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: در روزهای اوج بازگشت، همراهی مردم در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای موفق این عملیات گسترده حمل‌ونقل خواهد داشت. اگر زائرانی که به شهرهای هدف این طرح شامل تهران، قم و مشهد سفر می‌کنند، مدیریت زمان سفر و پیش‌بینی‌های لازم را مدنظر قرار دهند، می‌توان این مراسم را با شکوه و نظم بیشتری برگزار کرد.

او تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات، مشارکت هوشمندانه هموطنان در انتخاب زمان بازگشت از مراسم است. برای شهر تهران، از بعدازظهر روز دوشنبه ۱۵ تیر تا پایان شب، موج سنگین بازگشت و خروج شرکت‌کنندگان از پایتخت پیش‌بینی می‌شود. اگر بخواهیم این شرایط را با طرح اربعین مقایسه کنیم، باید توجه داشت که در اربعین، عملیات بازگشت زائران طی بازه‌ای حدود ۲۰ تا ۲۵ روز انجام می‌شود و بسیاری از زائران پیش از روزهای اوج به شهرهای خود بازمی‌گردند؛ از همین رو، اوج بازگشت معمولاً در بازه‌ای ۴ تا ۵ روزه مدیریت می‌شود.

قربانی ادامه داد: اما در این طرح، ابعاد عملیات حمل‌ونقل به‌مراتب گسترده‌تر و متفاوت‌تر از اربعین است و بخش عمده خروج شرکت‌کنندگان از شهر تهران در روز دوشنبه ۱۵ تیر انجام خواهد شد. همچنین برای شهر قم، اوج بازگشت حوالی ظهر روز سه‌شنبه ۱۶ تیر پیش‌بینی شده است.

او گفت: در شهر مشهد نیز بیشترین حجم بازگشت مسافران از بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۸ تیر آغاز می‌شود و احتمالاً تا صبح روز جمعه ۱۹ تیر ادامه خواهد داشت؛ در کنار مجموعه اقدامات گسترده و متنوعی که برای حمل‌ونقل برون‌شهری انجام شده و همچنان در دست پیگیری است، چهار موضوع اصلی به‌عنوان اولویت‌های این طرح مورد توجه قرار گرفته که تلاش شده نسبت به تحقق آن‌ها اطمینان لازم حاصل شود.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: نخستین موضوع، تأمین سوخت کافی برای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی بود. در تمامی جلسات هماهنگی، این موضوع به‌صورت ویژه پیگیری شد و هدف این بود که هم در زمینه تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعم از جاده‌ای، ریلی و هوایی، و هم برای سفرهای با خودروی شخصی، شرایطی مطمئن و قابل‌قبول فراهم شود.

او بیان کرد: مسئولان وزارت نفت نیز در آخرین نشست‌های هماهنگی، از فراهم بودن شرایط مناسب و قابل قبول برای تأمین سوخت مورد نیاز خبر دادند و ابراز امیدواری کردند با همراهی مردم، در این بخش هیچ‌گونه مشکلی در روند اجرای طرح ایجاد نشود.

قربانی گفت: دومین محور اصلی این طرح، تأمین حداکثری ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی بوده است که در این زمینه تدابیر مناسبی اتخاذ شده و سومین محور، هماهنگی‌های لازم میان شبکه حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری، به‌ویژه در پایانه‌های اصلی مسافری و همچنین پیش‌بینی فضاهای پشتیبان و پس‌کرانه‌های مورد نیاز در سناریوهای احتمالی بوده که برای آن برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام شده است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: محور دیگر، هماهنگی برای ارائه خدمات فرودگاهی و پروازی به میهمانان خارجی با کیفیت مناسب از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه امام خمینی (ره) است. همچنین ارائه خدمات ویژه CIP و VIP به هیئت و میهمانان خارجی از جمله موضوعات مهمی بوده که در قالب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است اطمینان لازم برای ارائه این خدمات با بالاترین کیفیت حاصل شود.

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