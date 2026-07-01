به گزارش میراث آریا، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به جزئیات برنامه پروازها و محدودیتهای اعمالشده در فرودگاههای کشور گفت: روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه هیچ محدودیتی برای انجام پروازها در فرودگاه مهرآباد، فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و سایر فرودگاههای کشور وجود ندارد و تمامی پروازها مطابق برنامه انجام خواهد شد.
او افزود: از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۱۲ تیر ماه، به دلیل ورود هیئتهای دیپلماتیک، مقامات سیاسی و میهمانان خارجی برای حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، فرودگاه مهرآباد به طور کامل بسته خواهد شد و تنها پروازهای دیپلماتیک و سیاسی اجازه انجام عملیات پروازی خواهند داشت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: در مقابل، فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در روز جمعه ۱۲ تیرماه بدون محدودیت به فعالیت خود ادامه میدهد و تمامی پروازهای این فرودگاه به صورت طبیعی و طبق برنامه انجام خواهد شد.
او یادآور شد: از هموطنان درخواست میکنیم با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، احتمال ایجاد محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) را مدنظر قرار دهند و برای جلوگیری از جا ماندن از پرواز، زودتر از زمان معمول در فرودگاه حاضر شوند.
شیرودی تصریح کرد: در روزهای شنبه ۱۳ تیرماه و یکشنبه ۱۴ تیرماه هیچ محدودیتی برای انجام پروازها در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) اعمال نخواهد شد و عملیات پروازی در هر دو فرودگاه به صورت عادی ادامه مییابد.
او افزود: روز دوشنبه ۱۵ تیرماه به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، آسمان تهران به طور کامل بسته خواهد شد و در این روز هیچ پروازی از فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) انجام نمیشود و فضای پروازی هر دو فرودگاه به طور کامل مسدود خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از روز سهشنبه ۱۶ تیرماه، فرودگاه مهرآباد فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت، اما فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به دلیل انتقال پیکر رهبر شهید به کشور عراق، همچنان بسته خواهد ماند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در روزهای چهارشنبه ۱۷ تیرماه و پنجشنبه ۱۸ تیرماه محدودیت خاصی برای پروازها پیشبینی نشده است، اما در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس مشهد، آسمان مشهد و فرودگاههای اقماری آن به طور کامل بسته خواهد شد.
او گفت: تصمیمگیری سازمان هواپیمایی کشوری با دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی ارکان هوانوردی وزارتخانه بر این اساس انجام شده است که کمترین میزان محدودیت برای پروازها و فعالیت فرودگاههای کشور اعمال شود
انتهای پیام/
نظر شما