به گزارش میراثآریا، سیدصادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در نشست صمیمانه با مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره خانه تئاتر، با تأکید بر نقش هنرهای نمایشی در توسعه کشور، گفت: یکی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی، زمینه هنرهای نمایشی است و این وظیفه صنف تئاتر است که جایگاه ما را نسبت به کشورهای در حال توسعه و حتی رقبای منطقهای نشان دهد.
پژمان با اشاره به حضور پررنگ ایران در جشنوارههای بینالمللی و استقبال کشورها برای تعامل با تئاتر ایران، تأکید کرد: این حوزه در جهان صاحب امضا است، هرچند برخی کشورها زیرساخت دارند، اما در تولید آثار اثرگذار بینالمللی ناکام بودهاند.
وی مأموریت جدید مؤسسه را حمایت از کسبوکارهای فرهنگی و هنری در قالب توسعه صنایع خلاق خواند و افزود: از ۱۲ عنوان سهم صنایع خلاق در جهان، حداقل ۷ عنوان در مأموریت وزارت ارشاد است و مؤسسه در پنج محور توانمندسازی، صادرات، فرهنگی، توسعه فضای کالبدی، استعدادیابی جوانان، تأمین مالی کسبوکارهای فرهنگی و کمک به هزینهکرد فرهنگی مخاطب، در خدمت جامعه هنرهای نمایشی است.
مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، تجربه کشورهای پیشرو مانند انگلستان را نشاندهنده موفقیت در ادغام تئاتر با اقتصاد، صنایع خلاق و نظام تأمین مالی ترکیبی دولتی-خصوصی دانست و گفت: این رویکرد در راهبردهای جدید مؤسسه دنبال میشود.
پژمان تئاتر را فراتر از هنر، نقشی کلیدی در تربیت سرمایه انسانی با مهارتهایی چون خلاقیت، کار تیمی و تفکر انتقادی دانست و بر اتصال تئاتر به سینما، تلویزیون و تبلیغات برای افزایش بهرهوری و تنوع درآمدی تأکید کرد.
وی با اشاره به رابطه دوسویه تئاتر و توسعه اقتصادی، از کاهش شدید هزینه فرهنگی خانوارها ابراز نگرانی کرد و گفت: بر اساس پیمایش سال ۹۶، هزینه فرهنگی هر خانوار سالانه ۲۵ میلیون تومان بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ میلیون تومان رسیده و خرید بلیت تئاتر برای خانوار با درآمد متوسط دشوار شده است، در حالی که تعداد نمایشهای روی صحنه در ایران از میانگین جهانی بالاتر است.
پژمان یکی از راهکارها را خرید اعتباری محصولات فرهنگی با همکاری بانک ملت به ارزش حدود ۱.۵ همت دانست، اما از نبود یک مارکتپلیس متمرکز برای خرید بلیت تئاتر، کنسرت و سینما را به عنوان چالش اصلی نام برد.
مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در پایان با ابراز امیدواری از روند افزایش سالنهای تئاتر با سرمایهگذاری خصوصی گفت: هم مخاطب، هم ظرفیت و هم سرمایهگذار وجود دارد و امیدوار است با رفع اختلالات کسبوکارهای فرهنگی، شاهد رونق دوباره این حوزه باشیم.
همچنین در این دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر، با اشاره به مسیر طی شده این خانه تا به امروز، درباره ساز و کار فعالیت های خانه تئاتر توضیحاتی را ارائه کردند.
در این دیدار راهکارهای گسترش همکاری میان طرفین نیز بررسی شد.
محمد بهرامی، مجید قناد، مریم رحیمی، علی گودینی از اعضای هیات مدیره مرکزی، علی گیلوری مدیرعامل و مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر در این دیدار حضور داشتند.
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