به گزارش میراث آریا، علی ذاکری مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم در سه شهر تهران، قم و مشهد و حضور گسترده مردم در بازه زمانی کوتاه، تمامی بخش‌های حمل‌ونقل کشور با حداکثر ظرفیت برای خدمت‌رسانی بسیج شده‌اند.

او افزود: شبکه ریلی کشور با آمادگی کامل وارد این مأموریت شده و علاوه بر قطارهای برنامه‌ای، قطارهای فوق‌العاده نیز برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در نظر گرفته شده است.

قطارهای فوق‌العاده برای تهران، قم و مشهد

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه‌ریزی زمانی حرکت قطارها گفت: در سه روز نخست، قطارهای فوق‌العاده به مقصد تهران فعال خواهند بود. همچنین در روزهای دوشنبه ۱۵ و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه قطارهای فوق‌العاده به مقصد قم و در روزهای سه‌شنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز قطارهای فوق‌العاده به مقصد مشهد اعزام می‌شوند.

او ادامه داد: برای بازگشت زائران نیز از روز پنجشنبه ۱۱ تا یکشنبه ۱۴ تیرماه، علاوه بر قطارهای عادی، قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای بازگشت پیش‌بینی شده تا تردد مسافران با سهولت بیشتری انجام شود.

ذاکری خاطرنشان کرد: با استفاده از تمامی واگن‌های ذخیره کشور، ظرفیت جابه‌جایی در این محورها به حدود ۱۱۰ هزار نفر در بخش قطارهای بین‌شهری افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش ترافیک ورودی شهرها اظهار کرد: علاوه بر قطارهای بین‌شهری، ظرفیت قطارهای حومه‌ای نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۶ هزار نفر از طریق این قطارها جابه‌جا شوند.

او افزود: قطارهای حومه‌ای در مسیرهای تهران- کرج- هشتگرد، تهران- ورامین- گرمسار، تهران- اسلامشهر- پرند، زنجان- قزوین- تهران و فیروزکوه- تهران با تعداد سرویس‌های بیشتر فعالیت خواهند کرد تا بخشی از بار ترافیکی جاده‌ها کاهش یابد.

استفاده از ایستگاه سلام برای مدیریت سفرهای مشهد

ذاکری درباره تمهیدات سفرهای ریلی به مشهد نیز گفت: برای کاهش ترافیک ورودی شهر مشهد، از ظرفیت ایستگاه سلام استفاده خواهد شد تا بخشی از مسافران با بهره‌گیری از پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در این ایستگاه، از طریق شبکه ریلی وارد شهر شوند.

او افزود: این اقدام با هدف کاهش بار ترافیکی ورودی مشهد و تسهیل دسترسی زائران به محل برگزاری مراسم انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه ایستگاه‌های اصلی کشور برای مدیریت حجم بالای مسافران آماده شده‌اند، گفت: در ایستگاه‌های تهران، قم و مشهد مسیرهای جداگانه برای ورود و خروج مسافران طراحی شده تا از ایجاد ازدحام جلوگیری شود و فرآیند تخلیه و پذیرش مسافران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

او اضافه کرد: همچنین با همکاری نیروهای بسیج و گروه‌های مردمی، خدمات راهنمایی، هدایت مسافران و پذیرایی سبک در ایستگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

ذاکری با اشاره به گستردگی شبکه اعزام قطارها اظهار کرد: در این ایام، قطارها از ۲۵ مبدا در نقاط مختلف کشور به مقصد تهران، قم و مشهد حرکت خواهند کرد و در ایستگاه‌های بین‌راهی نیز امکان سوار شدن مسافران بر اساس ظرفیت موجود فراهم خواهد بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات داخل ایستگاه‌ها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای مستقر در اطراف ایستگاه‌های راه‌آهن نیز برای انتقال مسافران به محل‌های پیش‌بینی‌شده از سوی ستادهای استانی آماده خدمت‌رسانی هستند تا تردد زائران با کمترین مشکل و بیشترین نظم انجام شود.

ذاکری اظهار کرد: در شبکه ریلی کشور تمام ظرفیت‌های موجود، از جمله تمامی واگن‌های ذخیره، برای خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شده است.

او با بیان اینکه احتمال بروز مشکلات فنی بسیار اندک است، افزود: با این حال لازم می‌دانم پیش از آغاز سفرها از مردم و مسافران عزیز عذرخواهی کنم؛ زیرا در صورت بروز نقص فنی حتی برای یک واگن، جایگزینی آن به دلیل استفاده حداکثری از ناوگان و فاصله زیاد واگن‌های ذخیره، بسیار دشوار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مردم انجام شده و امیدواریم هیچ‌گونه مشکلی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود، اما اگر برای تعداد محدودی از مسافران تأخیر یا توقفی پیش آمد، انتظار داریم با توجه به شرایط ویژه برگزاری این مراسم، همراهی لازم را داشته باشند.

آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای فوق‌العاده

ذاکری از آغاز فروش بلیت قطارهای فوق‌العاده خبر داد و گفت: فروش اینترنتی ظرفیت جدید قطارها از ساعت ۱۴ امروز از طریق سامانه‌های فروش اینترنتی و دفاتر مجاز آغاز شده است.

او افزود: مطابق روال معمول، بخشی از ظرفیت بلیت‌ها به فروش اینترنتی و بخش دیگر از طریق آژانس‌های مسافرتی عرضه می‌شود تا امکان دسترسی متوازن برای متقاضیان فراهم باشد.

مدیرعامل راه‌آهن خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ درصد ظرفیت قطارها پیش از این برای سفرهای عادی و برنامه‌ریزی‌شده مردم به فروش رسیده بود و ۷۰ درصد ظرفیت باقی‌مانده برای پاسخگویی به تقاضای سفر شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع اختصاص یافته است.

ذاکری با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در شبکه ریلی کشور گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار نفر از طریق قطارهای بین‌شهری و حدود ۱۶۶ هزار نفر نیز از طریق قطارهای حومه‌ای جابه‌جا شوند.

او ادامه داد: در برخی مسیرهای کوتاه، به ویژه در شهرهای میزبان مراسم، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعداد مسافران می‌تواند تا ۵۰ درصد بیش از ظرفیت صندلی‌ها باشد؛ از این رو برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت این شرایط انجام شده است.

سفر رایگان در مسیرهای کوتاه

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از ارائه خدمات رایگان در برخی مسیرهای کوتاه خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای مسافران و دشواری کنترل بلیت در برخی خطوط، در روزهای برگزاری مراسم، سفر در مسیرهای کوتاه از جمله مسیر ایستگاه «سلام» تا شهر مشهد به صورت رایگان انجام خواهد شد.

او تصریح کرد: قطارها در این مسیرها به صورت شاتلی و رفت و برگشتی فعالیت خواهند کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انتقال و تخلیه مسافران اقدام شود و از ایجاد ازدحام در مبادی ورودی شهرها جلوگیری شود.

ذاکری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های شبکه ریلی، جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با نظم، ایمنی و کمترین مشکل انجام شود.

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