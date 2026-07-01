۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲

نحوه فعالیت بانک‌ها در تعطیلات ۴ روزه تهران/ شعب کشیک فعال هستند

نحوه فعالیت بانک‌ها در تعطیلات ۴ روزه تهران/ شعب کشیک فعال هستند

کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات نحوه فعالیت شعب کشیک و واحدهای پشتیبان بانک‌های عضو در استان تهران را در پی تمدید تعطیلات تا روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه اعلام کرد.

به گزارش میراث آریا، در پی تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در استان تهران و در ادامه تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقرر شد شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تهران در این روز نیز تعطیل باشند. 

با این حال، به منظور حفظ دسترسی مردم به خدمات ضروری بانکی و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو می‌توانند متناسب با نیازهای عملیاتی و تشخیص مدیریت خود، نسبت به تعیین شعب کشیک و واحدهای پشتیبان ستادی برای روز سه شنبه ۱۶ تیرماه اقدام کنند. 

پیش از این نیز کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای از بانک‌های عضو خواسته بود برای روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه شعب کشیک مورد نیاز را فعال کرده است و تمهیدات لازم برای پشتیبانی از شعب، تأمین نقدینگی و آماده‌به‌کاری دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کنند. 

بر این اساس، شبکه بانکی خصوصی ضمن همراهی با برنامه‌های ملی و مذهبی کشور، آمادگی کامل خود را برای تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان در طول ایام تعطیلات اعلام کرده و تلاش خواهد کرد خدمات مورد نیاز مشتریان بدون وقفه و در چارچوب برنامه‌های تعیین‌شده ارائه شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041000748
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha