به گزارش میراث آریا، در پی تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در استان تهران و در ادامه تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقرر شد شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تهران در این روز نیز تعطیل باشند.

با این حال، به منظور حفظ دسترسی مردم به خدمات ضروری بانکی و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو می‌توانند متناسب با نیازهای عملیاتی و تشخیص مدیریت خود، نسبت به تعیین شعب کشیک و واحدهای پشتیبان ستادی برای روز سه شنبه ۱۶ تیرماه اقدام کنند.

پیش از این نیز کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای از بانک‌های عضو خواسته بود برای روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه شعب کشیک مورد نیاز را فعال کرده است و تمهیدات لازم برای پشتیبانی از شعب، تأمین نقدینگی و آماده‌به‌کاری دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کنند.

بر این اساس، شبکه بانکی خصوصی ضمن همراهی با برنامه‌های ملی و مذهبی کشور، آمادگی کامل خود را برای تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان در طول ایام تعطیلات اعلام کرده و تلاش خواهد کرد خدمات مورد نیاز مشتریان بدون وقفه و در چارچوب برنامه‌های تعیین‌شده ارائه شود.

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