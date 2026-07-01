به گزارش میراث آریا، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای جابهجایی زائران مراسم پیشرو اظهار کرد: با توجه به اهمیت این رویداد از دو هفته گذشته برنامهریزیهای لازم آغاز شده و در حوزه مأموریتی سازمان راهداری دو موضوع اصلی شامل تأمین ناوگان حملونقل و ارائه خدمات پشتیبانی و جادهای در دستور کار قرار گرفته است.
او با بیان اینکه اولویت نخست، تأمین ناوگان اتوبوسی برای انتقال زائران به سه شهر تهران، قم و مشهد است، گفت: تمام ظرفیت ناوگان اتوبوسی کشور برای این مأموریت به کار گرفته خواهد شد. در حال حاضر حدود ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در مسیرهای بلند کشور وجود دارد که هماهنگیهای لازم برای استفاده از آنها انجام شده است.
اکبری افزود: بخشی از این ناوگان برای سفرهای کاروانی استانها اختصاص یافته و حدود ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای این منظور در نظر گرفته شده است. همچنین ظرفیت باقیمانده از طریق فروش اینترنتی بلیت و سامانه «سپاس» در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به قابلیتهای سامانه «سپاس» اظهار کرد: این سامانه امکان نظارت و رصد صندلیبهصندلی ناوگان اتوبوسی کشور را فراهم کرده و به کمک آن میتوان نحوه تخصیص ظرفیتها را بهصورت کامل مدیریت و پایش کرد.
او ادامه داد: برای افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران، استفاده از حدود ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس متعلق به دستگاههای اجرایی، صنایع، دانشگاهها و شرکتهای بزرگ نیز در دستور کار قرار گرفته است. در صورت تحقق این برنامه مجموع ناوگان فعال در این طرح به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس خواهد رسید.
اکبری درباره وضعیت پایانههای مسافری گفت: برنامهریزی لازم برای فعالیت پایانههای تهران، قم و مشهد انجام شده است و در صورت بروز تراکم جمعیت، ظرفیتهای جایگزین نیز برای خدماترسانی در نظر گرفته شده است. همچنین فقط پایانههای جنوب و شرق تهران از بعدازظهر روز جمعه خدماترسانی میکنند. اگر پایانههای جنوب نیز ازدحام و ترافیک داشتند در شهرآفتاب نیز محلی تأمین شده که در لایه بعد سرویس دهی اتوبوس فراهم شود.
معاون وزیر ادامه داد: در شهر قم و مشهد نیز پارک سوارهایی تعبیه شده که سرویسدهی خوبی داشته باشیم.
افزایش سهمیه سوخت ناوگان عمومی به ۴۰۰ لیتر
او همچنین از هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد و گفت: سهمیه سوخت ناوگان عمومی افزایش یافته و از ۱۵۰ لیتر به ۴۰۰ لیتر رسیده است. در حقیقت تمهیدات لازم برای تأمین سوخت ناوگان مینیبوسها پیشبینی و مقداری سوخت تن خواه نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای دومین مأموریت این سازمان را آمادهسازی زیرساختهای جادهای عنوان کرد و افزود: از یک ماه گذشته عملیات خطکشی، اصلاح علائم، رفع نواقص ایمنی و آمادهسازی محورهای منتهی به تهران، قم و مشهد آغاز شده و تا پیش از شروع مراسم به پایان خواهد رسید.
او با اشاره به آمادگی مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی گفت: ۱۱۰۰ مجتمع خدمات رفاهی در مسیرهای منتهی به این سه شهر تحت نظارت ویژه قرار گرفتهاند و امکانات بهداشتی، رفاهی و خدماتی آنها مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است.
اکبری از آمادگی کامل سامانه ۱۴۱ برای اطلاعرسانی به مسافران خبر داد و گفت: هموطنان میتوانند از طریق تلفن، سایت، اپلیکیشن و پیامرسانهای داخلی از آخرین وضعیت ترافیک، شرایط جوی، محدودیتهای تردد، مسیرهای جایگزین و خدمات حملونقل مطلع شوند.
او همچنین از آغاز فعالیت قرارگاه مشترک سازمان راهداری، پلیس راه و پلیس راهور از روز جمعه خبر داد و افزود: بیش از ۱۳۰۰ دوربین نظارتی، ۲۵۰۰ دوربین ثبت تخلف و حدود ۳۰۰۰ سامانه ترددشمار بهصورت مستمر وضعیت ترافیک و تردد در محورهای کشور را رصد خواهند کرد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایان گفت: گلوگاههای ترافیکی مسیرهای منتهی به تهران، قم و مشهد شناسایی شده و در صورت نیاز، محدودیتهای ترافیکی و مدیریت ویژه تردد با هماهنگی پلیس اجرا خواهد شد تا سفر زائران با کمترین مشکل و بیشترین ایمنی انجام شود.
انتهای پیام/
نظر شما