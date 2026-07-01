محمدعلی فرخمهر، رئیس جامعه هتلداران تهران در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اعلام آمادگی کامل مراکز اقامتی پایتخت برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: با هماهنگیهای انجامشده تمامی ظرفیتهای اقامتی استان برای میزبانی شایسته از زائران و مسافرانی که به این مناسبت راهی تهران میشوند، بسیج شده است.
وی افزود: در همین راستا، هتلها و مراکز اقامتی استان تهران از روز جمعه تا پایان روز سهشنبه با ارائه تخفیف ۵۰ درصدی، شرایط لازم را برای اقامت زائران و شرکتکنندگان در این مراسم فراهم کردهاند تا امکان حضور گستردهتر علاقهمندان در این آیین ملی و معنوی مهیا شود.
رئیس جامعه هتلداران تهران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه خدمات رفاهی و پذیرایی گفت: ایستگاههای صلواتی در نقاط مختلف مستقر شده و توزیع آب، آبمیوه و سایر اقلام پذیرایی در دستور کار قرار گرفته است.
فرخمهر تصریح کرد: برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، بیش از ۱۰ هزار بطری آب و ۱۰ هزار نوشیدنی تأمین و پیشبینی شده است تا بخشی از نیازهای رفاهی شرکتکنندگان در این مراسم بزرگ مردمی پوشش داده شود.
رئیس جامعه هتلداران تهران در پایان تاکید کرد: جامعه هتلداران تهران و مجموعه مراکز اقامتی استان، با بسیج همه ظرفیتهای انسانی، خدماتی و زیرساختی، خود را متعهد به ارائه خدمات شایسته به زائران و همراهی مؤثر با برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب میدانند.
انتهای پیام/
نظر شما