یاور عبیری، رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از اقامتگاههای بومگردی کشور در خارج از استان تهران مستقر هستند، این مراکز نیز همزمان با برگزاری این مراسم، آمادگی کامل خود را برای پذیرش و اسکان مهمانان و شرکتکنندگان اعلام کردهاند.
وی افزود: در چارچوب هماهنگیهای صورتگرفته، اقامتگاههای بومگردی در بسیاری از استانهای کشور، بهویژه استانهای قم، خراسان رضوی و همچنین استانهای واقع در مسیر تردد شرکتکنندگان، تخفیفهایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برای خدمات اقامتی در نظر گرفتهاند تا امکان بهرهمندی از خدمات اقامتی مناسب با سهولت بیشتری برای مهمانان این مراسم فراهم شود.
عبیری با تاکید بر نقش اقامتگاههای بومگردی در همراهی با این رویداد، تصریح کرد: ارائه تخفیفهای ویژه و بسیج ظرفیتهای موجود، مهمترین اقدام مجموعه اقامتگاههای بومگردی کشور در راستای تسهیل اسکان شرکتکنندگان و ارائه خدمات شایسته در ایام برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب است.
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران خاطرنشان کرد: اقامتگاههای بومگردی با اتکا به ظرفیتهای گسترده خود در سراسر کشور و بهرهگیری از توان شبکه حرفهای فعالان این حوزه، تلاش دارند با ارائه خدمات استاندارد، تسهیلات اقامتی و تخفیفهای ویژه، بخشی از نیازهای اسکان شرکتکنندگان در این مراسم را تامین کرده و زمینه میزبانی مطلوب از مهمانان را فراهم آورند.
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