انجمن هزاردستان سعدی گامی مؤثر برای اعتلای گردشگری ادبی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی کشاورز در نخستین نشست هماهنگی انجمن گردشگری و ادبی هزاردستان سعدی که روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در سرسرای سالن گلستان مجموعه تاریخی ـ فرهنگی آرامگاه سعدی برگزار شد، گفت: سعدیه تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه نماد هویت، خرد، اخلاق و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است و حفظ و معرفی این میراث ارزشمند، نیازمند مشارکت همه دلسوزان فرهنگ و ادب فارسی است.
سرپرست مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدیه با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدیه افزود: رویکرد مدیریت این مجموعه، توسعه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و گردشگری با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، انجمنهای تخصصی و علاقهمندان به میراث فرهنگی است تا سعدیه بیش از پیش به عنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری فرهنگی کشور شناخته شود.
کشاورز تشکیل انجمن گردشگری و ادبی هزاردستان سعدی را اقدامی ارزشمند در مسیر همافزایی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری دانست و تصریح کرد: این انجمن میتواند با اجرای برنامههای علمی، ادبی و فرهنگی، زمینه آشنایی نسل جوان و گردشگران داخلی و خارجی با اندیشههای انسانساز سعدی را فراهم کند.او ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین نشستهایی و همافزایی میان فرهیختگان، پژوهشگران و فعالان گردشگری، آرامگاه سعدی بیش از گذشته به مرکزی برای گفتوگوی فرهنگی، تولید اندیشه و توسعه گردشگری ادبی در ایران و جهان تبدیل شود.
در این نشست، سعید شجاعی سعدی، مدیر انجمن، ضمن تشریح اهداف و برنامههای انجمن، از حمایتهای ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و مدیریت مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدیه قدردانی کرد. همچنین دکتر حمیدرضا فهندژ سعدی، دکتر وحید فهندژی سعدی و مهندس سعید نیکو هر یک در سخنانی به جایگاه سعدی در ادبیات فارسی، نقش او در اعتلای فرهنگ ایران اسلامی و پیشینه تاریخی تألیف آثار ماندگار «گلستان» و «بوستان» پرداختند.
در بخش پایانی این نشست، اعضای هیئتمدیره انجمن به بررسی راهبردها و برنامههای آینده پرداختند و مقرر شد تا زمان ثبت رسمی انجمن، از هرگونه فعالیت اقتصادی خودداری شود. همچنین بر اساس مصوبه هیئتمدیره، نشستهای هماهنگی و برنامهریزی با همکاری و هماهنگی مدیریت مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدیه بهصورت مستمر برگزار شود.
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