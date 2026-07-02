عماد محمودپور، رئیس جامعه هتلداران قم در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب، اظهار کرد: مجموعه مراکز اقامتی استان قم با آمادگی کامل، پذیرای زائران، میهمانان و شرکتکنندگان در این مراسم خواهند بود و در راستای تسهیل خدماترسانی، تخفیف ۴۰ درصدی برای اسکان میهمانان در هتلهای استان در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر همافزایی فعالان صنعت هتلداری استان افزود: جامعه هتلداران قم همسو با سایر بخشهای خدماتی، تمامی ظرفیتهای خود را برای ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج کرده است و تلاش میشود فرآیند اسکان و میزبانی با نظم، کیفیت و آرامش کامل انجام شود.
رئیس جامعه هتلداران قم از استقرار موکبهای خدمترسان در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: موکبهای متعددی با مشارکت جامعه هتلداران، بهویژه در محدوده مرکزی شهر، مسیرهای اصلی تردد زائران و مقابل هتلها برپا خواهد شد تا خدمات رفاهی، پذیرایی و راهنمایی مورد نیاز شرکتکنندگان در مراسم بهصورت مستمر ارائه شود.
محمودپور با اشاره به ظرفیتهای اقامتی استان خاطرنشان کرد: تمامی امکانات هتلداران قم، شامل حدود هفت هزار تخت فعال، برای اسکان میهمانان آمادهسازی شده و مراکز اقامتی استان با حداکثر ظرفیت در چرخه خدمترسانی قرار دارند تا پاسخگوی حجم بالای تقاضای اسکان در این ایام باشند.
وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مسئول و بخشخصوصی بهصورت مستمر در حال انجام است، تصریح کرد: برنامهریزیها بهگونهای طراحی شده است که خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از زائران به شکل مرحلهای، منظم و بدون وقفه انجام شود و تمامی ظرفیتهای صنعت هتلداری استان در خدمت میهمانان این مراسم قرار گیرد.
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