به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی عصر چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵در جلسه هماهنگی و بررسی وضعیت مراکز اسکان در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ظرفیت اسکان پیشبینیشده در استان شامل مراکز آموزشوپرورش، دانشگاهها، سالنهای ورزشی، بوستانها، اماکن در اختیار دستگاههای اجرایی، هتلها، حسینیهها و سایر مراکز تعیین شده است که در مجموع امکان اسکان ۸۲۶ هزار نفر را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم اظهار کرد: تحقق این ظرفیت منوط به توزیع و تحویل ۴۰۰ هزار تخته پتو، ۵۰ هزار مترمربع موکت، آب آشامیدنی و اقلام مورد نیاز زائران است که تا پیش از آغاز مراسم انجام میشود.
احمدی با اشاره به برگزاری رزمایش آمادگی مراکز اسکان گفت: روز جمعه با حضور استاندار قم، رزمایش کمیته اسکان برگزار میشود و تمامی مراکز پیشبینیشده با حضور دستگاههای اجرایی، حسینیهها و اعضای کمیته اسکان مورد بازدید و ارزیابی قرار خواهند گرفت. همچنین کارشناسان این ادارهکل از روز پنجشنبه روند آمادهسازی مراکز را بررسی میکنند.
او با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی بیان کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سالنهای پیشبینیشده را بهطور کامل آماده کرده و عملیات نظافت، نصب تجهیزات سرمایشی و آمادهسازی فضاها به پایان رسیده و تنها تحویل اقلام مورد نیاز برای بهرهبرداری نهایی باقی مانده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ با اشاره به خدماترسانی در مبادی ورودی استان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی و شهرداری قم چند موکب اطلاعرسانی و خدمترسانی در ورودیهای استان برپا خواهند کرد و مجتمعهای خدماتی بینراهی نیز با همکاری انجمن صنفی مربوطه، خدمات رایگان از جمله توزیع آب، غذا و راهنمایی مسافران را ارائه میدهند.
او افزود: نقشه مراکز اسکان و اطلاعات مورد نیاز زائران از طریق سامانههای اطلاعرسانی در اختیار زائران و شرکتکنندگان در این مراسم قرار میگیرد تا دسترسی به محلهای اسکان با سهولت بیشتری انجام شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: همه خدمات و امکانات با محوریت ستاد اسکان و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود و هدف، ایجاد هماهنگی و خدمترسانی یکپارچه به زائران است تا با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی، میزبانی شایستهای از شرکتکنندگان در این مراسم صورت گیرد.
احمدی همچنین از زائران و شرکتکنندگان در این مراسم خواست؛ برای تسهیل خدماترسانی، اقلام مورد نیاز شخصی از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و امکانات اولیه مانند آب همراه داشته باشند.
مهدی اصفهانیان مقدم، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری قم نیز، از آمادگی شهرداری قم در ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در قم خبر داد.
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