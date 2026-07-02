۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی قم:

رزمایش کمیته اسکان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب روز جمعه در قم برگزار می‌شود

رزمایش کمیته اسکان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب روز جمعه در قم برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ از برگزاری رزمایش کمیته اسکان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور استاندار قم خبر داد و گفت: با تکمیل تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز، تمامی مراکز پیش‌بینی‌شده برای اسکان زائران آماده خدمت‌رسانی خواهند بود.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی عصر چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵در جلسه هماهنگی و بررسی وضعیت مراکز اسکان در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ظرفیت اسکان پیش‌بینی‌شده در استان شامل مراکز آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی، بوستان‌ها، اماکن در اختیار دستگاه‌های اجرایی، هتل‌ها، حسینیه‌ها و سایر مراکز تعیین‌ شده است که در مجموع امکان اسکان ۸۲۶ هزار نفر را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: تحقق این ظرفیت منوط به توزیع و تحویل ۴۰۰ هزار تخته پتو، ۵۰ هزار مترمربع موکت، آب آشامیدنی و اقلام مورد نیاز زائران است که تا پیش از آغاز مراسم انجام می‌شود.

احمدی با اشاره به برگزاری رزمایش آمادگی مراکز اسکان گفت: روز جمعه با حضور استاندار قم، رزمایش کمیته اسکان برگزار می‌شود و تمامی مراکز پیش‌بینی‌شده با حضور دستگاه‌های اجرایی، حسینیه‌ها و اعضای کمیته اسکان مورد بازدید و ارزیابی قرار خواهند گرفت. همچنین کارشناسان این اداره‌کل از روز پنجشنبه روند آماده‌سازی مراکز را بررسی می‌کنند.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سالن‌های پیش‌بینی‌شده را به‌طور کامل آماده کرده و عملیات نظافت، نصب تجهیزات سرمایشی و آماده‌سازی فضاها به پایان رسیده و تنها تحویل اقلام مورد نیاز برای بهره‌برداری نهایی باقی مانده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با اشاره به خدمات‌رسانی در مبادی ورودی استان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی و شهرداری قم چند موکب اطلاع‌رسانی و خدمت‌رسانی در ورودی‌های استان برپا خواهند کرد و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی نیز با همکاری انجمن صنفی مربوطه، خدمات رایگان از جمله توزیع آب، غذا و راهنمایی مسافران را ارائه می‌دهند.

او افزود: نقشه مراکز اسکان و اطلاعات مورد نیاز زائران از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم قرار می‌گیرد تا دسترسی به محل‌های اسکان با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: همه خدمات و امکانات با محوریت ستاد اسکان و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود و هدف، ایجاد هماهنگی و خدمت‌رسانی یکپارچه به زائران است تا با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، میزبانی شایسته‌ای از شرکت‌کنندگان در این مراسم صورت گیرد.

احمدی همچنین از زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم خواست؛ برای تسهیل خدمات‌رسانی، اقلام مورد نیاز شخصی از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و امکانات اولیه مانند آب همراه داشته باشند.

مهدی اصفهانیان مقدم، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری قم نیز، از آمادگی شهرداری قم در ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در قم خبر داد.

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کد خبر 1405041100789
دبیر مهدی ارجمند

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