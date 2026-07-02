به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز عظیمی روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵، در جلسه مشترک با قائممقام مدیر حوزه علمیه قم، با تأکید بر این که مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» رویدادی ملی است، اظهار کرد: برگزاری باشکوه این آیین نیازمند همافزایی و مشارکت همه ظرفیتهای ملی است و شهرداری قم نیز با بسیج تمامی امکانات خود، در کنار سایر دستگاههای اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران حضور خواهد داشت.
شهردار قم، با اشاره به برنامهریزیهای گسترده مدیریت شهری برای برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران»، از بسیج همه ظرفیتهای شهرداری برای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران خبر داد.
احمدی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد برگزاری مراسم، مسئولیت کارگروههای اسکان، خدمات شهری و گمشدگان به شهرداری قم واگذار شده است؛ اما مدیریت شهری خود را محدود به این سه حوزه نمیداند و تمام توان خود را برای فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حضور گسترده زائران و شرکتکنندگان در این مراسم به کار خواهد گرفت.
او با تأکید بر این که این مراسم تنها به شهر قم اختصاص ندارد، افزود: این آیین، رویدادی ملی است و ظرفیتهای کشور باید در برگزاری هر چه باشکوهتر آن پای کار باشند. شهرداری نیز در کنار سایر دستگاههای اجرایی، تمام امکانات و توان خود را برای خدمترسانی مطلوب و برگزاری شایسته این مراسم به میدان آورده است.
شهردار قم تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای شهرداری قم تا حد امکان برای برگزاری این مراسم بسیج خواهد شد تا بتوانیم میزبانی درخور شأن زائران و عزادارانی که برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید به قم سفر میکنند، داشته باشیم.
مدیریت شهری با انسجام بالا برای مراسم تشییع وارد میدان شده است
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم، با قدردانی از اقدامات شهرداری قم در تدارک مراسم تشییع گفت: مدیریت شهری با انسجام و توان اجرایی بالا برای برگزاری این مراسم وارد میدان شده و همانند گذشته، در مدیریت رویدادهای بزرگ عملکردی قابلتقدیر از خود به نمایش گذاشته است.
حجتالاسلاموالمسلمین حمید ملکی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید اظهار کرد: شناخت ابعاد شخصیتی این شهید والامقام نیازمند مطالعه و تأمل است و امروز وظیفه ذاتی همه ما به عنوان شهروندان ایرانی و قمی است که با مشارکت در مراسم تشییع، دین خود را به ایشان ادا کنیم.
او با تقدیر از اقدامها و تدابیر شهرداری قم تصریح کرد: گزارش ارائهشده از فعالیتها و برنامهریزیهای انجامشده بسیار امیدوارکننده است، در واقع ما از حجم بالای این اقدامات بیاطلاع بودیم و اکنون شاهدیم که مدیریت شهری با انسجام و توان اجرایی بالا وارد میدان شده است؛ هر چند از شهرداری قم که همواره در مدیریت رویدادهای بزرگ خوش درخشیده، انتظاری جز این نمیرفت.
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم، نقشآفرینی این شهید والامقام در ارتقای جایگاه ایران اسلامی را بیبدیل خواند و خاطرنشان کرد: شهادت ایشان قطعاً منشأ برکات و رشد اجتماعی ویژهای در کشور خواهد بود.
ملکی با اشاره به تأثیر حضور میدانی مردم در افزایش امید عمومی، عنوان کرد: حضور حماسی مردم در صحنهها مایه دلگرمی است و نگاه بلندمدت و آیندهنگرانه شهرداری قم نیز در این مسیر، نقش مؤثری در امیدآفرینی برای جامعه ایفا میکند.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در این جلسه حضور داشت و گزارشی از فعالیتهای انجامشده ارائه داد.
انتهای پیام/
نظر شما