محمدسعید ولیزاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی در گفت‌وگو با میراث‌آریا با اشاره به هماهنگی‌های گسترده انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: نشست‌های هماهنگی به‌صورت مستمر با حضور دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و مدیران ذی‌ربط در مشهد و سایر شهرستان‌های استان برگزار می‌شود تا تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی و ارائه خدمات مطلوب به زائران به‌کار گرفته شود.

وی افزود: به‌منظور تسهیل دسترسی زائران به اطلاعات مورد نیاز، جزئیات برنامه‌ها، تسهیلات، خدمات و تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی تشکل‌های گردشگری استان منتشر شده و سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ نیز به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی، راهنمایی و رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات زائران خواهد بود.

ولیزاده با تاکید بر برنامه‌ریزی جامع در حوزه حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، از شرکت‌های هواپیمایی، مراکز اقامتی و فعالان صنعت گردشگری درخواست شده است ظرفیت خدمات خود را متناسب با حجم سفرهای پیش‌رو افزایش دهند. همچنین در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه افزایش ناوگان و بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های همجوار در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی درباره تمهیدات بخش حمل‌ونقل ریلی نیز تصریح کرد: آمار مربوط به افزایش ظرفیت قطارها و خدمات ریلی به‌صورت روزانه توسط دستگاه‌های مسئول و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی جمع‌بندی و اعلام می‌شود و تمامی هماهنگی‌ها در چارچوب دستورات استاندار و با هدف تسهیل تردد زائران در حال انجام است.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های گسترده فرهنگی در ایام برگزاری مراسم خبر داد و گفت: با مشارکت گسترده مردم، گروه‌های مردمی و نهادهای خدمت‌رسان، بیش از ۵ هزار موکب در سطح شهر طی سه روز برگزاری مراسم فعالیت خواهند کرد و ضمن ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی، راهنمایی و سایر خدمات مورد نیاز، زمینه میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم را فراهم خواهند ساخت.

ولیزاده تاکید کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و مشارکت کم‌نظیر مردم، ظرفیت ارزشمندی را برای ارائه خدمات منظم، گسترده و درخور شان زائران فراهم کرده و خراسان‌رضوی با آمادگی کامل، مهیای میزبانی از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در این رویداد ملی است.

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