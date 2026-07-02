اکبر بهنامجو، استاندار قم، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تمامی بخشهای اجرایی استان با انسجام، هماهنگی و آمادگی کامل در حال فراهمسازی زیرساختها و تمهیدات لازم هستند تا این آیین بزرگ با شکوه، نظم و در شان رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شود.
وی با تاکید بر پیشبینی گسترده ظرفیتهای اقامتی در استان افزود: با بهرهگیری از امکانات ادارات، مساجد، حسینیهها، تکایا، بقاع متبرکه و امامزادگان، اماکن ورزشی، هتلها و مهمانپذیرها، شرایط لازم برای اسکان نزدیک به یک میلیون زائر و عزادار فراهم شده است و این ظرفیتها در طول برگزاری مراسم آماده ارائه خدمات خواهند بود.
استاندار قم همچنین با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه حملونقل و مدیریت ترافیک گفت: بهمنظور تسهیل تردد زائران و جلوگیری از ازدحام در سطح شهر، محلهای مشخصی برای توقف خودروها در مبادی ورودی قم پیشبینی شده و انتقال زائران از این نقاط تا محل برگزاری مراسم از طریق ناوگان حملونقل عمومی انجام خواهد شد.
بهنامجو خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان با هماهنگی کامل در حال اجرای ماموریتهای خود هستند تا با ارائه خدمات مطلوب، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و میزبانی شایسته از زائران و عزاداران فراهم شود.
انتهای پیام/
نظر شما