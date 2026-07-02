۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۷

استاندار قم در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

آمادگی کامل قم برای میزبانی از زائران؛ از هتل‌ها تا مساجد و امامزادگان در خدمت عزاداران/ زیرساخت‌های لازم برای میزبانی شایسته از زائران مراسم تشییع فراهم شده است

آمادگی کامل قم برای میزبانی از زائران؛ از هتل‌ها تا مساجد و امامزادگان در خدمت عزاداران/ زیرساخت‌های لازم برای میزبانی شایسته از زائران مراسم تشییع فراهم شده است

استاندار قم، از آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اعلام کرد: با بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، اقامتی و حمل‌ونقلی، امکان اسکان در قم فراهم شده تا خدمات‌رسانی شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان در این مراسم صورت گیرد.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تمامی بخش‌های اجرایی استان با انسجام، هماهنگی و آمادگی کامل در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم هستند تا این آیین بزرگ با شکوه، نظم و در شان رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شود.

وی با تاکید بر پیش‌بینی گسترده ظرفیت‌های اقامتی در استان افزود: با بهره‌گیری از امکانات ادارات، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، بقاع متبرکه و امامزادگان، اماکن ورزشی، هتل‌ها و مهمان‌پذیرها، شرایط لازم برای اسکان نزدیک به یک میلیون زائر و عزادار فراهم شده است و این ظرفیت‌ها در طول برگزاری مراسم آماده ارائه خدمات خواهند بود.

استاندار قم همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک گفت: به‌منظور تسهیل تردد زائران و جلوگیری از ازدحام در سطح شهر، محل‌های مشخصی برای توقف خودروها در مبادی ورودی قم پیش‌بینی شده و انتقال زائران از این نقاط تا محل برگزاری مراسم از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام خواهد شد.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان با هماهنگی کامل در حال اجرای ماموریت‌های خود هستند تا با ارائه خدمات مطلوب، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و میزبانی شایسته از زائران و عزاداران فراهم شود.

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کد خبر 1405041100803
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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