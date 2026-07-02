۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۰

استاندار خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

بسیج کامل ظرفیت‌های اسکان در مشهد؛ خراسان‌رضوی آماده میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب/ تمام ظرفیت‌های اقامتی برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب به میدان آمده‌اند

بسیج کامل ظرفیت‌های اسکان در مشهد؛ خراسان‌رضوی آماده میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب/ تمام ظرفیت‌های اقامتی برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب به میدان آمده‌اند

استاندار خراسان‌رضوی از آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های اقامتی رسمی و عمومی استان برای اسکان زائران پیش‌بینی شده و با همکاری همه استان‌های کشور، امکانات مورد نیاز نیز به مشهد منتقل خواهد شد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان‌رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تمهیدات گسترده اندیشیده‌شده برای برگزاری مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت اظهار کرد: در این زمینه نشست‌ها و جلسات متعددی، هم در استان خراسان‌رضوی و هم در تهران، با حضور اعضای شورای تامین و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برگزار شده و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم انجام گرفته است.

وی با تاکید بر مشارکت ملی در برگزاری این آیین باشکوه افزود: همه استان‌های کشور در این رویداد بزرگ ملی و مذهبی در کنار خراسان‌رضوی هستند و امکانات و تجهیزات قابل انتقال، متناسب با نیازها، به مشهد مقدس منتقل خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به زائران با حداکثر کیفیت و انسجام انجام شود.

استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه اسکان زائران تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های رسمی اقامتی استان، شامل هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی، در کنار فضاهای پیش‌بینی‌شده از جمله مدارس، ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی، برای پذیرش و اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آماده‌سازی شده و در خدمت زائران خواهد بود.

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کد خبر 1405041100804
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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