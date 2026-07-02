غلامحسین مظفری، استاندار خراسانرضوی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به تمهیدات گسترده اندیشیدهشده برای برگزاری مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت اظهار کرد: در این زمینه نشستها و جلسات متعددی، هم در استان خراسانرضوی و هم در تهران، با حضور اعضای شورای تامین و دیگر دستگاهها و نهادهای ذیربط برگزار شده و هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم انجام گرفته است.
وی با تاکید بر مشارکت ملی در برگزاری این آیین باشکوه افزود: همه استانهای کشور در این رویداد بزرگ ملی و مذهبی در کنار خراسانرضوی هستند و امکانات و تجهیزات قابل انتقال، متناسب با نیازها، به مشهد مقدس منتقل خواهد شد تا روند خدمترسانی به زائران با حداکثر کیفیت و انسجام انجام شود.
استاندار خراسانرضوی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته در حوزه اسکان زائران تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای رسمی اقامتی استان، شامل هتلها و سایر مراکز اقامتی، در کنار فضاهای پیشبینیشده از جمله مدارس، ورزشگاهها و سالنهای ورزشی، برای پذیرش و اسکان زائران و شرکتکنندگان در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آمادهسازی شده و در خدمت زائران خواهد بود.
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