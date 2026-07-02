استان قزوین با تمام ظرفیت افتخار میزبانی از خیل عظیم زائران بدرقه آقای شهید ایران را دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز چهارشنبه 10 تیر 1405 با تأکید بر اینکه قزوین به عنوان معبر اصلی و دروازه اتصال استانهای شمال و غرب به پایتخت، تمام توان خود را به کار گرفته است، گفت: بیش از ۱۰۰ موکب مردمی در سراسر استان با شور و اشتیاق وصفناپذیر، آماده پذیرایی و خدمترسانی به زائران عزیز هستند. این موکبها به صورت شبانهروزی میزبان عاشقان و ارادتمندان به آقای شهید ایران خواهند بود.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به برنامهریزی برای تسهیل سفر مردم استان قزوین، افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران قزوینی به مراسم بدرقه پیشبینی شده است تا شاهد حضور پرشور مردم ولایتمدار استان در این مراسم باشیم.
نوذری در خصوص تمهیدات ایمنی و ترافیکی تصریح کرد: با توجه به حجم ترددها، تمامی نیروهای راهداری و پلیسراه استان در آمادهباش کامل هستند تا با کنترل دقیق و مدیریت ترافیک در ورودیهای استان، کمترین گره ترافیکی برای زائران ایجاد نشود. همچنین، تیمهای اورژانس پیشبیمارستانی نیز در تمامی مبادی ورودی و نقاط استراتژیک استان مستقر شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن، خدمات امدادی و درمانی لازم را به زائران ارائه دهند.
او با اشاره به وسعت حوزه میزبانی استان، تأکید کرد: استان قزوین افتخار دارد که در این روزهای حزنانگیز، میزبان زائران عزیزی از استانهای گیلان، زنجان، آذربایجانشرقی و غربی، اردبیل، بخشهایی از مازندران، همدان و سایر استانهای غربی کشور باشد. ما با تمام توان و با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و دستگاهی، آمادگی کامل داریم تا فضایی امن و آرام را برای زائران بدرقه رهبر شهید فراهم آوریم.
استاندار قزوین در پایان ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم و دستگاههای اجرایی، از زائران خواست تا با رعایت توصیههای پلیس و نیروهای امدادی، سفری ایمن را برای خود و سایر هموطنان رقم بزنند.
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