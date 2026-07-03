به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵، در نشست ستاد برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در سالن جلسات استانداری، با تأکید بر بسیج حداکثری امکانات استان برای بدرقه باشکوه «آقای شهید ایران» گفت: خدمت‌رسانی شایسته اولویت اصلی ستاد است.

در این جلسه که با حضور معاونان استاندار، فرماندار قم، فرماندهان نظامی و انتظامی و رؤسای کمیته‌های تخصصی برگزار شد؛ آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های تأمین و توزیع آب آشامیدنی، اسکان زائران، خدمات ایمنی و بهداشتی، پایداری زیرساخت‌ها، پوشش رسانه‌ای و مدیریت ترافیک بررسی و تصمیمات لازم برای اجرای منظم و شایسته این مراسم اتخاذ شد.

همچنین در این جلسه، روند آماده‌سازی استان برای میزبانی از خیل عظیم زائران و شرکت‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری تمامی دستگاه‌ها در اجرای دقیق مأموریت‌ها تأکید شد.

تأمین و توزیع آب آشامیدنی

در بخش تأمین مایحتاج عمومی، برنامه‌ریزی لازم برای ذخیره‌سازی و توزیع گسترده آب آشامیدنی در مسیرهای اصلی، به ‌ویژه بلوار پیامبر اعظم(ص)، انجام و مقرر شد، با جانمایی نقاط مشخص برای دپوی آب، استفاده از خودروهای یخچال‌دار و بهره‌گیری از مخازن استاندارد آب شرب، آب خنک به صورت منظم و شبکه‌بندی‌شده در اختیار زائران قرار گیرد.

همچنین تأمین آب مورد نیاز نیروهای مستقر در ایستگاه‌های ایست‌وبازرسی و مبادی ورودی استان از جمله سلفچگان در دستور کار قرار گرفت و استاندار قم با تأکید بر لزوم تحویل آب خنک به مردم، خواستار تدوین فوری «طرح عملیاتی شبکه توزیع آب» با تعیین مسئولیت مشخص برای هر بخش شد.

اسکان و خدمات رفاهی

در ادامه جلسه، گزارش کمیته اسکان ارائه و بر افزایش ظرفیت‌های اقامتی استان تأکید شد که بر اساس مصوبه ستاد، تمامی ظرفیت‌های ممکن شامل مدارس، اماکن آموزشی، شبستان‌ها، بقاع متبرکه، حوزه‌های علمیه و فضاهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی برای اسکان زائران فعال می‌شود.

همچنین تأمین اقلام ضروری مورد نیاز اسکان از جمله پتو و ملزومات اولیه در دستور پیگیری فوری قرار گرفت. در خصوص مهمانان خارجی، مقرر شد، هماهنگی‌های لازم برای اسکان و پذیرایی آنان با همکاری کمیته بین‌الملل و مراکز تعیین‌شده انجام شود.

پوشش رسانه‌ای و زیرساخت ارتباطی

با توجه به حضور گسترده خبرنگاران داخلی و بین‌المللی، زیرساخت اینترنت پرسرعت در ایستگاه‌های پیش‌بینی‌شده تأمین شده است و جانمایی کانکس‌ها و فضاهای استقرار رسانه‌ها در دستور اقدام قرار گرفت. همچنین تأکید شد؛ فرآیند شناسایی و صدور کارت تردد خبرنگاران با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح امنیتی تسریع شود.

خدمات ایمنی، بهداشتی و زیرساختی

در حوزه خدمات شهری و ایمنی، وضعیت تأمین سرویس‌های بهداشتی سیار، استقرار تجهیزات امدادی و آتش‌نشانی و پایداری شبکه برق بررسی و شرکت توزیع نیروی برق موظف شد، نسبت به تأمین برق پایدار مراکز حساس و مسیرهای مراسم اقدام کند.

همچنین موضوع استفاده از تجهیزات مه‌پاش برای کاهش اثرات گرما مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، پس از انجام آزمایش‌های میدانی و اخذ تأییدیه‌های بهداشتی، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام شود.

مدیریت ترافیک و مبادی ورودی

در پایان جلسه، تمهیدات ترافیکی در مبادی ورودی استان به ‌ویژه محور اراک مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، با هماهنگی پلیس راهور، از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری و مسیرهای جایگزین پیش‌بینی شود.

استاندار قم، در جمع‌بندی جلسه با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی، تصریح کرد: برگزاری منظم، ایمن و در شأن این مراسم نیازمند انسجام، اقدام به‌موقع و مسئولیت‌پذیری دقیق همه دستگاه‌هاست و هیچ‌ گونه خللی در خدمت‌رسانی به مردم پذیرفته نیست.

بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و مدیران نهادها و دستگاه های اجرایی نیز در این جلسه حضور داشتند و دیدگاه های خود را پیرامون مسائل مطرح شده بیان کردند.

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