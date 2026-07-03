فرهاد عزیزی عصر پنجشنبه ۱۱ تیر۱۴۰۵ در گفت و گو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به سفر و جلسات خود به استان مازندران و بازدید از باغ جهانی عباس‌آباد و سایت موزه شهرستان بهشهر پیرو دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، گفت: یکی از اولویت‌های این سفر، بررسی ظرفیت‌های شرق مازندران و به‌ویژه شهرستان بهشهر برای استقرار الگوی مدیریت یکپارچه مقصد گردشگری است.

مدیرکل امور پایگاه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دست با بیان اینکه بهشهر از مهم‌ترین کانون‌های میراث‌فرهنگی کشور به‌شمار می‌رود، افزود: این منطقه مجموعه‌ای ارزشمند از آثار تاریخی، طبیعی و صنعتی را در خود جای داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به باغ جهانی عباس‌آباد، بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی، مسیر راه‌آهن سراسری ایران، گوهرتپه، چشمه‌عمارت و همچنین ظرفیت‌های ساحلی دریای خزر اشاره کرد.

او اظهار کرد: هدف از بازدیدها و نشست‌های تخصصی در سطح استان و شهرستان، ارزیابی دوباره این ظرفیت‌ها و دستیابی به مدلی برای مدیریت یکپارچه این مجموعه ارزشمند است تا همه جاذبه‌های منطقه در قالب یک مقصد مشترک گردشگری تعریف و مدیریت شوند.

عزیزی با تأکید بر برنامه‌ریزی برای ایجاد سازمان مدیریت مقصد در منطقه بهشهر، تصریح کرد: این ساختار علاوه بر ساماندهی مدیریتی و فنی، زمینه بسیج منابع مالی، انسانی و کارشناسی را نیز فراهم خواهد کرد تا پروژه‌ها بر اساس اولویت‌بندی مشخص اجرا شوند و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تبدیل این ظرفیت‌ها به محصولی شاخص در حوزه گردشگری ایجاد شود.

مدیرکل امور پایگاه‌های کشور، جریان‌سازی و جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی را از ارکان موفقیت این طرح دانست و گفت: میراث فرهنگی و گردشگری ماهیتی میان‌بخشی دارد و بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، تحقق اهداف توسعه‌ای این حوزه امکان‌پذیر نیست.

او با اشاره به بهره‌گیری از تجربیات موفق کشور در این زمینه افزود: در نخستین فرصت، گروه کارشناسی متشکل از متخصصانی که در پروژه‌های مشابه همکاری داشته‌اند، در استان مستقر خواهند شد و «کارگروه اندیشه تا اقدام» فعالیت خود را در منطقه آغاز می‌کند.

عزیزی یادآور شد: تمامی طرح‌ها و مطالعات پیشین مرتبط با منطقه بهشهر مورد ارزیابی کارشناسی قرار خواهد گرفت تا مبنای اقدام مشترک با سایر دستگاه‌های اجرایی باشد.

مدیرکل امور پایگاه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از همراهی استانداری، فرمانداری و نماینده مردم منطقه قدردانی کرد و اظهار کرد: با تداوم این همکاری‌ها، تلاش می‌کنیم بهشهر به‌عنوان یک پایلوت موفق در زمینه مدیریت مقصد، رفع موانع توسعه و معرفی شایسته ارزش‌های برجسته میراث‌فرهنگی و طبیعی که در زمره میراث بشری قرار دارند، مطرح شود.

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