اتاق وضعیت ستاد استانی آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کرمان وارد فاز عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با آغاز فرآیند اعزام و اسکان زائران برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اتاق وضعیت عملیاتی ستاد استانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» از نخستین ساعات بامداد جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در استانداری کرمان فعالیت خود را با هدف رصد، هماهنگی و مدیریت عملیات اجرایی آغاز کرد.

این اتاق وضعیت به ریاست رحمان جلالی دبیر ستاد استانی و معاون امنیتی استاندار و با حضور معین‌های نظارتی و پشتیبانان امنیتی و فرهنگی مناطق پنج‌گانه استان تشکیل شده و مسئولیت هماهنگی، رصد و پایش مستمر روند اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، اتاق وضعیت تا پایان مراسم‌های کشوری و استانی، مأموریت نظارت بر فرآیند اعزام، اسکان و بازگشت ایمن زائران در شهرهای تهران، مشهد و قم و همچنین هماهنگی برای برگزاری باشکوه، منظم و ایمن مراسم‌های پیش‌بینی‌شده در سراسر استان کرمان را دنبال خواهد کرد.

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