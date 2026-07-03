مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد اعلام شد / پایتخت معنوی ایران آماده تشییع باشکوه امام شهید

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی شاد امروز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ افزود: پیکرهای مطهر شهدا پس از برگزاری مراسم تشییع در شهرهای کربلا و نجف در عراق وارد مشهد می شود و آیین تشییع در این شهر به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: تمامی خیابانهای اصلی منتهی به حرم مطهر رضوی میزبان زائران و عزاداران خواهد بود و ما شاهد یک راهپیمایی عظیم برای وداع با رهبر شهید در این مسیرها خواهیم بود.
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی اظهار کرد: پیشبینی و برنامهریزی های لازم برای حضور جمعیت در خیابانها پیشبینی شده تا مردم بتوانند در این مراسم باشکوه شرکت کنند.
او با بیان اینکه پس از رسیدن کاروان شهدا به حرم مطهر رضوی، نماز بر پیکرهای مطهر اقامه خواهد شد، اظهار کرد: جزئیات مربوط به برنامه تدفین در حرم مطهر از سوی آستان قدس رضوی اطلاعرسانی میشود.
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