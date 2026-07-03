۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۹

مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد اعلام شد / پایتخت معنوی ایران آماده تشییع باشکوه امام شهید

مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد اعلام شد / پایتخت معنوی ایران آماده تشییع باشکوه امام شهید

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی گفت: مسیر اصلی برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت از بلوار فرودگاه تا حرم مطهر رضوی تعیین شده با این حال زمان دقیق ورود پیکر مطهر شهدا از عراق، عامل تعیین‌کننده‌ای در اتخاذ تصمیم نهایی درباره نقطه آغاز مراسم است و احتمال تغییر در مبدا تشییع وجود دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی شاد امروز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ افزود: پیکرهای مطهر شهدا پس از برگزاری مراسم تشییع در شهرهای کربلا و نجف در عراق وارد مشهد می شود و آیین تشییع در این شهر به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: تمامی خیابان‌های اصلی منتهی به حرم مطهر رضوی میزبان زائران و عزاداران خواهد بود و ما شاهد یک راهپیمایی عظیم برای وداع با رهبر شهید در این مسیرها خواهیم بود.
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی اظهار کرد: پیش‌بینی و برنامه‌ریزی های لازم برای حضور جمعیت در خیابان‌ها پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند در این مراسم باشکوه شرکت کنند.
او با بیان اینکه پس از رسیدن کاروان شهدا به حرم مطهر رضوی، نماز بر پیکرهای مطهر اقامه خواهد شد، اظهار کرد: جزئیات مربوط به برنامه تدفین در حرم مطهر از سوی آستان قدس رضوی اطلاع‌رسانی می‌شود.

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کد خبر 1405041200847
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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