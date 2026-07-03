بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم سفرها در ایام تشییع و خاکسپاری رهبر و عبور شمار زیادی از هموطنان از محورهای مواصلاتی استان یزد، تمامی ظرفیتهای گردشگری و اقامتی استان برای ارائه خدمات مناسب به مسافران بسیج شده است.
معاون گردشگری استان یزد افزود: هتلها، اقامتگاههای بومگردی، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی استان با آمادگی کامل آماده پذیرایی از زائران و مسافرانی هستند که از استان یزد عبور میکنند یا این استان را بهعنوان محل استراحت در مسیر سفر خود انتخاب میکنند.
سالارحسینی با اشاره به حمایت بخش خصوصی از این اقدام گفت: با هماهنگی انجامشده، مراکز اقامتی استان یزد در این ایام تخفیفهای ویژهای بین ۳۰ تا ۶۰ درصد برای اسکان مسافران در نظر گرفتهاند تا ضمن تسهیل سفر هموطنان، خدمات شایستهای به آنان ارائه شود.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد تأکید کرد: تلاش شده است با همکاری فعالان صنعت گردشگری، شرایط مناسبی برای اسکان، استراحت و رفاه مسافران فراهم شود و استان یزد همچون گذشته با میزبانی مطلوب، نقش خود را در خدمترسانی به هموطنان ایفا کند.
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