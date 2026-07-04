به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنج‌شنبه 11 تیرماه، نشست ستاد استانی آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، به ریاست استاندار یزد و با حضور اعضای ستاد در راستای هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای مسیر حق، اظهار داشت: مردمان ایران اسلامی همواره در صحنه‌های مختلف ولایت مداری خود را ثابت کرده‌اند و بی‌تردید در جریان بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید نیز این اقتدار و انسجام ملی را در بالاترین سطح به نمایش خواهند گذاشت.

او بر ضرورت تغییر چهره شهر متناسب با این ایام تأکید کرد و افزود: فضای شهر و ادارات باید به معنای واقعی کلمه، عاشورایی باشد.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اشتیاق گسترده مردم برای حضور در این مراسم تاریخی، تصریح کرد: تاکنون بالغ بر ۲۵ هزار نفر از استان یزد برای اعزام اعلام آمادگی کرده‌اند و در این راستا، وظیفه ما در دستگاه‌های دولتی، تسهیل گری و خدمت‌گزاری به این مردمِ قدرشناس است.

استاندار یزد با تقدیر از مشارکت بی‌نظیر واحدهای صنعتی، تشکل‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی در برپایی موکب‌ها، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تیم‌های پشتیبانی استان در تهران مستقر شده‌اند و فضاهای لازم برای اسکان و استقرار زائران یزدی مهیا شده است.

بابایی با اشاره به پیش‌بینی حضور جمعیت میلیونی و همچنین گرمای بی‌سابقه هوا، توصیه‌هایی را به زائران ارائه کرد و گفت: با توجه به فشردگی جمعیت و شرایط جوی، اکیداً توصیه می‌شود افراد خردسال، سالمندان و کسانی که از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار نیستند، از حضور در مسیرهای پرتردد خودداری کنند.

استاندار یزد افزود: به منظور حفظ سلامت هم استانی‌ها، تیم‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد با تجهیزات کامل در محل استقرار زائران یزدی در تهران مستقر خواهند شد تا خدمات درمانی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ارائه دهند.

او در پایان با تأکید بر حساسیت و اهمیت برنامه‌های هفته آینده، خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی دستور داد: در این ایام پرکار که نیازمند رصد مستمر، پشتیبانی مداوم و سرکشی به موکب‌ها هستیم، مرخصی تمامی مدیران لغو بوده و همه دستگاه‌ها باید در وضعیت آماده‌باش کامل و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی باشند.

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