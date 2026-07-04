به گزارش خبرنگار میراثآریا، دومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان جنوبی با محوریت برنامهریزی دقیق برای استقبال و خدماترسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 11 تیرماه 1405 برگزار شد.
در این نشست، سید احمد برآبادی، دبیر ستاد خدمات سفر و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، ضمن تأکید بر لزوم آمادگی حداکثری دستگاههای اجرایی، از تقسیم وظایف تخصصی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده تردد زائران، تمام زیرساختهای اقامتی و گردشگری، مدارس و مراکز اسکان آموزشوپرورش به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا در کنار برپایی ۸۱ موکب در نقاط مختلف، خدماتی شایسته به عاشقان ولایت ارائه شود.
تمرکز ویژه بر زائران خارجی و کریدورهای مواصلاتی
دبیر ستاد خدمات سفر و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان در مسیر زائران کشورهای همسایه افزود: خراسان جنوبی به دلیل قرارگیری در کریدورهای اصلی تردد از سمت افغانستان و پاکستان، نقش محوری در پذیرایی از زائران خارجی دارد. بر همین اساس، با تدبیر ستاد، کمیته استقبال از زائران خارجی با محوریت ادارهکل میراث فرهنگی تشکیل شده است تا با ساماندهی مطلوب، فرایند اسکان و خدماترسانی به این زائران بدون هیچ نقصی انجام شود.
او تصریح کرد: شهرستانهای واقع در مسیرهای شرقی و غربی که متصلکننده مرکز و جنوب کشور به مشهد مقدس هستند، به عنوان خط مقدم میزبانی و شهرستانهای غیرمسیر نیز به عنوان معین، در آمادگی کامل برای پشتیبانی از ستاد استقبال به سر میبرند.
تاکید بر پایداری خدمات تا پایان مسیر بازگشت
محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه هیچگونه کوتاهی در خدمترسانی به زائران پذیرفته نیست، گفت: خدماترسانی نه تنها در مسیر رفت، بلکه تا زمان بازگشت کامل زائران به شهرهای خود (به مدت یک تا دو روز پس از برگزاری مراسم) تداوم خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با برشمردن تمامی ظرفیتهای اسکان از مساجد، حسینیهها و امامزادگان گرفته تا سالنهای ورزشی و مهمانسراهای ادارات، اظهار داشت: تأمین ایمنی جادهای اولویت اصلی ماست؛ لذا با همکاری پلیسراه و هلالاحمر، ایستگاههای استراحت موقت برای جلوگیری از خستگی رانندگان در نقاط پرتردد تعبیه شده است.
او بر تأمین پایدار سوخت نیز تأکید کرد و افزود: جایگاههای سوخترسانی موظف شدهاند با حداکثر ظرفیت و با تخصیص کافی کارتهای سوخت آزاد، از ایجاد کوچکترین وقفه در جریان تردد زائران جلوگیری کنند.
فرهادی در پایان خاطرنشان کرد: با برگزاری چهار جلسه ستاد ویژه در سطح استان، تمامی دستگاهها با نقشه راه مشخص و هماهنگی کامل در حال اجرای مأموریتهای ابلاغی هستند تا خراسان جنوبی همچون همیشه، میزبانی شایسته برای زائران حریم رضوی و ارادتمندان به مقام ولایت باشد.
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