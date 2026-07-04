وداع با قافله سالار بیداری

مسعود رحمانی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در یادداشتی نوشته است: بعضی مردان، تنها در روزگار خویش زندگی نمی‌کنند؛ آنان به اندازه تاریخ یک ملت نفس می‌کشند. هنگامی که قامتشان از میان مردم می‌رود، گویی ستونی از خیمه روزگار فرو می‌افتد و آسمان، اندوه خود را بر شانه‌های زمین می‌ریزد. امروز، امت اسلام در سوگ مردی نشسته است که نامش با صبر، مقاومت، عزت و امید درآمیخته بود؛ مردی که سالیان دراز، دیده‌بان بیدار انقلاب و پرچمدار استقلال ایران اسلامی بود.

حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، قائد شهید امت اسلام، تنها یک رهبر سیاسی نبود؛ او برای میلیون‌ها انسان، قبله امید، تکیه‌گاه ایمان و صدای استوار ملتی بود که در سخت‌ترین طوفان‌ها، قامت خم نکرد، سال‌ها دشمنان این سرزمین، با تحریم، تهدید، جنگ روانی و توطئه، آرزوی شکستن اراده ملت ایران را در سر پروراندند؛ اما هر بار، از پس غبار فتنه‌ها، این صدای آرام و استوار او بود که امید را در دل‌ها زنده می‌کرد و راه را به آیندگان نشان می‌داد.

امروز اگر ایران بر بلندای عزت ایستاده است، اگر مقاومت از مرزهای جغرافیا عبور کرده و به مکتبی جهانی بدل شده است، اگر جوان ایرانی با ایمان و دانش، قله‌های علم، فناوری و اقتدار را فتح کرده است، بی‌تردید نام این مجاهد خستگی‌ناپذیر بر بسیاری از این برگ‌های زرین نقش بسته است. او آموخت که استقلال، بهای سنگینی دارد، اما هیچ ملتی بدون پرداخت این بها، طعم آزادی و سربلندی را نخواهد چشید.

چه تلخ است که اکنون، خیابان‌ها چشم‌انتظار آخرین بدرقه مردی باشند که عمر خویش را وقف اسلام، انقلاب و ایران کرد. گویی هر پرچمی که در سوگ او به اهتزاز درآمده، روایت سال‌های مجاهدت و صبری است که تنها خداوند، عظمت آن را می‌داند. اشک امروز، تنها برای فقدان یک انسان نیست؛ اشک بر صفحه‌ای از تاریخ است که با خون، ایمان و استقامت نوشته شد.

اما شهیدان هرگز پایان راه نیستند. آنان، آغاز فصل‌های تازه‌اند. دشمن، گمان می‌کند با خاموش کردن چراغی، شب را جاودانه خواهد کرد؛ غافل از آنکه خون شهید، هزاران چراغ دیگر می‌افروزد. قائد شهید امت اسلام نیز از همین قافله است؛ قافله‌ای که مقصدش جاودانگی است و رهروانش، از مرگ پلی به سوی حیات طیبه می‌سازند.

در روزهای تشییع پیکر مطهرش، میلیون‌ها دل، نه تنها با پیکر یک رهبر، که با خاطرات دهه‌ها ایستادگی، ایمان و عزت وداع خواهند کرد. اما حقیقت آن است که اندیشه‌های بزرگ، در خاک دفن نمی‌شوند. آنان در جان ملت‌ها ریشه می‌دوانند، در زبان نسل‌ها جاری می‌شوند و در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، دوباره قد برمی‌افرازند.

سلام بر مردی که عمرش را وقف خدا کرد، سلام بر مجاهدی که شهادت، آخرین صفحه کتاب زندگی‌اش شد، و سلام بر قائد شهید امت اسلام که نامش، تا همیشه در حافظه ایران، در قلب آزادگان جهان و در تاریخ مقاومت، با عزت، استقامت و سربلندی خواهد درخشید.

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