به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدحسن محمدی روز شنبه 13 تیرماه 1405 از آمادهباش مراکز درمانی استان خبر داد و اظهار کرد: بیمارستانهای استان در آمادهباش قرار دارند و بیمارستان خاتمالانبیا(ص) زاهدان بهعنوان مرکز اصلی ارائه خدمات ویژه تعیین شده است که بیمارستانهای زابل، ایرانشهر و چابهار نیز برای رسیدگی به موارد احتمالی آمادگی کامل دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به تقویت خدمات اورژانس جادهای افزود: تعداد پایگاههای امدادی، آمبولانسها و نیروهای عملیاتی در محورهای منتهی به خراسان جنوبی افزایش یافته و نیروهای تخصصی و فوقتخصصی نیز بر اساس درخواست وزارت بهداشت به محلهای تعیینشده اعزام شدهاند.
او ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی ایرانشهر و زابل، اتوبوسآمبولانسهای خود را به تهران اعزام کردهاند و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز دو دستگاه اتوبوسآمبولانس به مشهد اعزام کرده است. همچنین بستههای درمانی مقابله با گرمازدگی و چهار تیم بهداشتی برای انجام مراقبتهای پیشگیرانه در مشهد مستقر شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: تأمین دارو، تجهیزات و اقلام مورد نیاز از پیش انجام شده و برنامهریزیها بهگونهای است که حضور کارکنان در مراسم، خللی در روند ارائه خدمات درمانی در مراکز استان ایجاد نکند.
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