کرمان برای میزبانی شایسته از زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با اعلام آمادگی کامل اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای عبور زائران کشورهای پاکستان، هندوستان و افغانستان به شمار می‌رود و از همین رو، تمامی ظرفیت‌های اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: با هماهنگی انجام‌شده میان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، تشکل‌های گردشگری و مدیران تاسیسات گردشگری، آمادگی لازم برای پذیرش، اسکان موقت، راهنمایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران فراهم شده تا روند خدمت‌رسانی با نظم و کیفیت مطلوب انجام شود.

او در ادامه بیان کرد: هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تاسیسات گردشگری استان کرمان در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آماده ارائه خدمات به زائران هستند و کارکنان این مجموعه‌ها با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان ایفای نقش خواهند کرد.

محسن‌نژاد با تاکید بر فرهنگ میهمان‌نوازی مردم کرمان اظهار کرد: خدمت به زائران این مراسم، فرصتی ارزشمند برای نمایش همدلی، انسجام و روحیه میزبانی مردم استان است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان تا پایان این مراسم در کنار سایر نهادهای مسئول، تمام ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی مطلوب به کار خواهد گرفت.

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