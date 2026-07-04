https://www.chtn.ir/x4s5W۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸ کد خبر 1405041300902 فیلم مستند تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب بیعت کردند دریافت 25 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041300902 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر مهدی نورعلی برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق صنعتگران پربینندهترینها موزه ابو داوود کارون؛ روایتگر فرهنگ و زندگی بومی تجلی شکوه سوگ در شاهرود، برگزاری آیین ۱۷۰ ساله «نخلگردانی» در فهرست آثار… طراحی و اکران محیطی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در قم کارگاه آموزشی؛ روستا، فرصت آینده
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