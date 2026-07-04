۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸

تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب

تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب

جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب بیعت کردند

دریافت 25 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300902
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha