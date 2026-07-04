به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا همتی، امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این پایگاه با هدف ساماندهی، تجمیع و توزیع نذورات مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان تهران راه‌اندازی شده و اقلامی از جمله آب معدنی، آب‌میوه و کیک در مسیر حضور هم‌وطنانی که برای مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید حضور می‌یابند، توزیع خواهد شد.

معاون گردشگری استان تهران افزود: بخشی از نذورات مادی نیز با هماهنگی صنف، به تولید اقلام تبلیغاتی اختصاص یافته است؛ اقلامی که دربرگیرنده پیام‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در دوران حیات پربرکت ایشان بوده و در میان زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم توزیع می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای استمرار فعالیت این پایگاه گفت: پایگاه مشترک تا روز دوشنبه ۱۵ تیرماه فعال خواهد بود

همتی در پایان تأکید کرد: این حرکت، جلوه‌ای از عشق، ارادت و علاقه عمیق فعالان صنف دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به رهبر شهید است و به‌صورت خودجوش و مردمی از سوی این صنف در حال انجام است.

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