فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر همدان برای مدیریت سفرهای هموطنان در آیین‌ تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار شنبه ۱۳ تیر، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم سفرهای هموطنان برای حضور در مراسم وداع، بدرقه، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید، ستاد اجرایی خدمات سفر استان با حضور فعال همکاران اداره‌کل، ادارات شهرستانی و سایر اعضای ستاد از سه رور قبل آغاز و تا ۲۰ تیر فعال خواهد بود.

معاون گردشگری استان همدان افزود: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود، تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات مناسب، راهنمایی مسافران، نظارت بر مراکز اقامتی، خدمات‌رسانی در مسیرهای مواصلاتی و پاسخگویی به نیازهای احتمالی هموطنان پیش‌بینی کرده‌اند.

او با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین‌بخشی در این ایام گفت: هدف اصلی ستاد اجرایی خدمات سفر، ایجاد شرایط مناسب برای تردد ایمن، اقامت مطلوب و دسترسی آسان مسافران به خدمات مورد نیاز است و در این راستا، جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی به‌صورت مستمر در سطح استان و شهرستان‌ها در حال برگزاری است.

خاکسار خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده مردم در آیین‌ پیش‌رو، نظارت بر تأسیسات گردشگری، مراکز اقامتی و خدماتی استان نیز تشدید شده تا خدمات با کیفیت و در شأن هموطنان ارائه شود.

او از آمادگی کامل نیروهای نظارتی خبر داد و از مردم خواست در صورت نیاز به دریافت خدمات یا ارائه گزارش و پیشنهاد، از طریق مبادی اطلاع‌رسانی رسمی ستاد اجرایی خدمات سفر استان اقدام کنند.

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