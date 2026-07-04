۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۳

فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر همدان برای مدیریت سفرهای هموطنان در آیین‌ تشییع رهبر شهید

فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر همدان برای مدیریت سفرهای هموطنان در آیین‌ تشییع رهبر شهید

معاون گردشگری استان همدان از آمادگی کامل ستاد اجرایی خدمات سفر استان برای مدیریت سفرهای هموطنان در آیین‌ تشییع رهبر شهید خبر داد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار شنبه ۱۳ تیر، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم سفرهای هموطنان برای حضور در مراسم وداع، بدرقه، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید، ستاد اجرایی خدمات سفر استان با حضور فعال همکاران اداره‌کل، ادارات شهرستانی و سایر اعضای ستاد از سه رور قبل آغاز و تا ۲۰ تیر فعال خواهد بود.

معاون گردشگری استان همدان افزود: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود، تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات مناسب، راهنمایی مسافران، نظارت بر مراکز اقامتی، خدمات‌رسانی در مسیرهای مواصلاتی و پاسخگویی به نیازهای احتمالی هموطنان پیش‌بینی کرده‌اند.

او با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین‌بخشی در این ایام گفت: هدف اصلی ستاد اجرایی خدمات سفر، ایجاد شرایط مناسب برای تردد ایمن، اقامت مطلوب و دسترسی آسان مسافران به خدمات مورد نیاز است و در این راستا، جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی به‌صورت مستمر در سطح استان و شهرستان‌ها در حال برگزاری است.

خاکسار خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده مردم در آیین‌ پیش‌رو، نظارت بر تأسیسات گردشگری، مراکز اقامتی و خدماتی استان نیز تشدید شده تا خدمات با کیفیت و در شأن هموطنان ارائه شود.

او از آمادگی کامل نیروهای نظارتی خبر داد و از مردم خواست در صورت نیاز به دریافت خدمات یا ارائه گزارش و پیشنهاد، از طریق مبادی اطلاع‌رسانی رسمی ستاد اجرایی خدمات سفر استان اقدام کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300914
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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