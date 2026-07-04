۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴

قرارگاه سلامت کرمان در آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

قرارگاه سلامت کرمان در آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

دومین جلسه قرارگاه سلامت استان کرمان به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار برگزار شد و در آن تمهیدات بهداشتی و خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، در استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، دومین جلسه قرارگاه سلامت استان کرمان ظهر شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ و با محوریت بررسی تمهیدات بهداشتی و خدمات‌رسانی به زائران عبوری و اعزامی از کرمان به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در استان برگزار شد. 

ابوذر عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه این نشست در اجرای مصوبات شورای تأمین استان تشکیل شده است، گفت: با توجه به قرار گرفتن استان کرمان در مسیر تردد زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به سمت تهران و مشهد، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در آماده‌باش کامل باشند تا هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم و زائران ایجاد نشود. 

عطاپور با تاکید بر ضرورت حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان طی این ایام افزود: خدمات‌رسانی به زائران عبوری و اعزامی از کرمان باید با بالاترین کیفیت و در چارچوب ضوابط بهداشتی انجام شود. 

معاون سیاسی استاندار کرمان همچنین بر تشدید نظارت‌های بهداشتی و پایش مستمر وضعیت سلامت در طول این ایام تاکید کرد.

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کد خبر 1405041300921
دبیر مهدی ارجمند

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