به گزارش خبرنگار میراث آریا، دومین جلسه قرارگاه سلامت استان کرمان ظهر شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ و با محوریت بررسی تمهیدات بهداشتی و خدماترسانی به زائران عبوری و اعزامی از کرمان به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در استان برگزار شد.
ابوذر عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه این نشست در اجرای مصوبات شورای تأمین استان تشکیل شده است، گفت: با توجه به قرار گرفتن استان کرمان در مسیر تردد زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به سمت تهران و مشهد، تمامی دستگاههای اجرایی باید در آمادهباش کامل باشند تا هیچگونه خللی در روند خدمترسانی به مردم و زائران ایجاد نشود.
عطاپور با تاکید بر ضرورت حضور مدیران دستگاههای اجرایی در استان طی این ایام افزود: خدماترسانی به زائران عبوری و اعزامی از کرمان باید با بالاترین کیفیت و در چارچوب ضوابط بهداشتی انجام شود.
معاون سیاسی استاندار کرمان همچنین بر تشدید نظارتهای بهداشتی و پایش مستمر وضعیت سلامت در طول این ایام تاکید کرد.
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