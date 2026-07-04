۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸

در راستای برنامه‌ریزی ستاد خدمات سفر ویژه مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید اعلام شد؛

آمادگی کامل خراسان شمالی برای میزبانی از مشایعت‌کنندگان رهبر شهید / بسیج ظرفیت‌های استانی برای خلق روایتی ماندگار از همدلی ملی

آمادگی کامل خراسان شمالی برای میزبانی از مشایعت‌کنندگان رهبر شهید / بسیج ظرفیت‌های استانی برای خلق روایتی ماندگار از همدلی ملی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان شمالی، از آماده‌باش کامل ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی، اقامتی و مردمی این استان برای میزبانی از مشایعت‌کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تمامی امکانات استان از ۱۵ تا ۱۹ تیرماه برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران و همراهی با این رویداد بزرگ ملی به‌کار گرفته شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری، امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، با تشریح اقدامات انجام‌شده در ستاد خدمات سفر استان اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید و پیش‌بینی حضور گسترده مردم، مجموعه استان با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و ظرفیت‌های مردمی آماده میزبانی از مشایعت‌کنندگان این مراسم تاریخی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی با بیان اینکه استان خراسان شمالی در مسیر تردد زائران قرار دارد و نقش مهمی در ارائه خدمات ایفا می‌کند، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازه زمانی ۱۵ تا ۱۹ تیرماه انجام شده و پیش‌بینی‌های لازم برای خدمت‌رسانی در مسیرهای رفت و برگشت و میزبانی از بالغ بر ۷ میلیون نفر صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این نشست با محوریت هماهنگی کمیته‌های ۱۳گانه و دستگاه‌های عضو برگزار شد تا تمامی بخش‌ها با آمادگی کامل در حوزه اسکان، پذیرایی، اطلاع‌رسانی، امداد، حمل‌ونقل و خدمات عمومی در کنار زائران باشند.

دیناری با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی در این رویداد تنها یک اقدام اجرایی نیست، تصریح کرد: مراسم تشییع رهبر شهید جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و قدرت نرم ملی است و تلاش داریم علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، روایت درستی از همراهی مردم، تلاش خادمان و ظرفیت‌های ارزشمند استان ثبت و ماندگار شود.

او از راه‌اندازی موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در ورودی مرکز استان (بجنورد) خبر داد و افزود: این موکب با هدف راهنمایی زائران، ارائه اطلاعات مورد نیاز، هدایت برای اسکان، پذیرایی و تسهیل خدمات‌رسانی فعالیت خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همچنین با اشاره به همراهی تشکل های حرفه ای و فعالان حوزه گردشگری بیان کرد: واحدهای اقامتی شهرستان‌های واقع در مسیر تردد زائران با نگاه مسئولیت اجتماعی و همراهی با این حرکت ملی، تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای ارائه خدمات اقامتی در نظر گرفته‌اند.

دیناری با تشریح ظرفیت‌های آماده‌شده در استان افزود: پیش‌بینی ظرفیت اقامت رسمی و موقت برای ۳۰ هزار نفر در هر شب انجام شده و همچنین ۶۲ مدرسه با ۴۶۳ کلاس درس و ظرفیت پذیرش حدود ۳ هزار نفر برای اسکان آماده شده است.

او ادامه داد: ۲۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی در مسیر ورودی از استان گلستان تا خروجی فاروج و در مسیر برگشت آماده خدمت‌رسانی هستند و علاوه بر آن، ۱۵ موکب اصلی در مبادی ورودی و خروجی استان و ۳۰۰ موکب مردمی برای پذیرایی و همراهی با زائران پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به آمادگی بخش‌های امدادی و خدماتی گفت: ۲۸ پایگاه ثابت و ۵ پایگاه ویژه هلال‌احمر، ۶۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین امداد و نجات، ۸ دستگاه آمبولانس مجهز به پزشک و پیراپزشک و ۲۷ تیم پلیس راه برای خدمت‌رسانی در مسیرها پیش‌بینی شده‌اند.

او همچنین از راه‌اندازی بیمارستان صحرایی در مشهد با حضور ۱۰۰ پزشک و پیراپزشک خبر داد و افزود: برای حدود ۲۰۰ هزار نفر از مردم خراسان شمالی نیز ظرفیت اسکان در مشهد پیش‌بینی شده است.

دیناری در پایان با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق به زائران خاطرنشان کرد: سامانه ملی ۰۹۶۲۹ و شماره ویژه ۰۹۹۳۹۶۳۳۱۲۴ برای ارتباط، راهنمایی و پاسخگویی به زائران و مشایعت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا خدمات مورد نیاز با سرعت و سهولت بیشتری ارائه شود.

او تأکید کرد: مجموعه این اقدامات حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی خادمان سفر است و امیدواریم خراسان شمالی بتواند نقش شایسته‌ای در ثبت یکی از ماندگارترین جلوه‌های همدلی و انسجام ملی ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300926
لیلا سادات حسینی
دبیر مهدی ارجمند

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