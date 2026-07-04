بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری، امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، با تشریح اقدامات انجامشده در ستاد خدمات سفر استان اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید و پیشبینی حضور گسترده مردم، مجموعه استان با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و ظرفیتهای مردمی آماده میزبانی از مشایعتکنندگان این مراسم تاریخی است.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان شمالی با بیان اینکه استان خراسان شمالی در مسیر تردد زائران قرار دارد و نقش مهمی در ارائه خدمات ایفا میکند، افزود: برنامهریزیهای لازم برای بازه زمانی ۱۵ تا ۱۹ تیرماه انجام شده و پیشبینیهای لازم برای خدمترسانی در مسیرهای رفت و برگشت و میزبانی از بالغ بر ۷ میلیون نفر صورت گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این نشست با محوریت هماهنگی کمیتههای ۱۳گانه و دستگاههای عضو برگزار شد تا تمامی بخشها با آمادگی کامل در حوزه اسکان، پذیرایی، اطلاعرسانی، امداد، حملونقل و خدمات عمومی در کنار زائران باشند.
دیناری با تأکید بر اینکه خدمترسانی در این رویداد تنها یک اقدام اجرایی نیست، تصریح کرد: مراسم تشییع رهبر شهید جلوهای از وحدت، همبستگی و قدرت نرم ملی است و تلاش داریم علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، روایت درستی از همراهی مردم، تلاش خادمان و ظرفیتهای ارزشمند استان ثبت و ماندگار شود.
او از راهاندازی موکب ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در ورودی مرکز استان (بجنورد) خبر داد و افزود: این موکب با هدف راهنمایی زائران، ارائه اطلاعات مورد نیاز، هدایت برای اسکان، پذیرایی و تسهیل خدماترسانی فعالیت خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همچنین با اشاره به همراهی تشکل های حرفه ای و فعالان حوزه گردشگری بیان کرد: واحدهای اقامتی شهرستانهای واقع در مسیر تردد زائران با نگاه مسئولیت اجتماعی و همراهی با این حرکت ملی، تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای ارائه خدمات اقامتی در نظر گرفتهاند.
دیناری با تشریح ظرفیتهای آمادهشده در استان افزود: پیشبینی ظرفیت اقامت رسمی و موقت برای ۳۰ هزار نفر در هر شب انجام شده و همچنین ۶۲ مدرسه با ۴۶۳ کلاس درس و ظرفیت پذیرش حدود ۳ هزار نفر برای اسکان آماده شده است.
او ادامه داد: ۲۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی در مسیر ورودی از استان گلستان تا خروجی فاروج و در مسیر برگشت آماده خدمترسانی هستند و علاوه بر آن، ۱۵ موکب اصلی در مبادی ورودی و خروجی استان و ۳۰۰ موکب مردمی برای پذیرایی و همراهی با زائران پیشبینی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به آمادگی بخشهای امدادی و خدماتی گفت: ۲۸ پایگاه ثابت و ۵ پایگاه ویژه هلالاحمر، ۶۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین امداد و نجات، ۸ دستگاه آمبولانس مجهز به پزشک و پیراپزشک و ۲۷ تیم پلیس راه برای خدمترسانی در مسیرها پیشبینی شدهاند.
او همچنین از راهاندازی بیمارستان صحرایی در مشهد با حضور ۱۰۰ پزشک و پیراپزشک خبر داد و افزود: برای حدود ۲۰۰ هزار نفر از مردم خراسان شمالی نیز ظرفیت اسکان در مشهد پیشبینی شده است.
دیناری در پایان با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق به زائران خاطرنشان کرد: سامانه ملی ۰۹۶۲۹ و شماره ویژه ۰۹۹۳۹۶۳۳۱۲۴ برای ارتباط، راهنمایی و پاسخگویی به زائران و مشایعتکنندگان در نظر گرفته شده است تا خدمات مورد نیاز با سرعت و سهولت بیشتری ارائه شود.
او تأکید کرد: مجموعه این اقدامات حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی، همراهی مردم و تلاش شبانهروزی خادمان سفر است و امیدواریم خراسان شمالی بتواند نقش شایستهای در ثبت یکی از ماندگارترین جلوههای همدلی و انسجام ملی ایفا کند.
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