برپایی موکب خدمات گردشگری و رفاهی در شهرستان پاکدشت برای میزبانی از زائران و عزاداران

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این موکب با هدف خدمترسانی به خیل عظیم عزادارانی که برای تجدید میثاق و شرکت در مراسم وداع، مسیر عبور خود را از این شهرستان انتخاب کردهاند، راهاندازی شده است.
در این ایستگاه، فعالان حوزه گردشگری با استقرار امکانات رفاهی، اقدام به ارائه خدماتی همچون پذیرایی و راهنمایی به زائران گرامی مینمایند. مسئولان اداره میراث فرهنگی شهرستان پاکدشت با تأکید بر اهمیت تکریم زائران در این ایام حزنانگیز، بیان داشتند که تمامی ظرفیتهای گردشگری و رفاهی شهرستان برای خدمترسانی مطلوب به عزاداران بهکار گرفته شده است.
این اقدامِ خودجوش، ضمن ایجاد فضایی برای استراحت و پذیرایی زائران، جلوهای از مهماننوازی مردم مؤمن و انقلابی شهرستان پاکدشت را در میزبانی از دوستداران نظام و ولایت به نمایش گذاشته است.
انتهای پیام/
نظر شما