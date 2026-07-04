۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۲

ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در زائرسرای شهرستان پردیس

ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در زائرسرای شهرستان پردیس

زائر سرای شهرستان پردیس که به منظور اسکان و ارائه خدمات رفاهی به زائران قائد شهید امت ایجاد شده است، بعد از ظهر امروز آغاز به کار کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آیین آغاز به کار این زائر سرا، رضا طاهرخانی فرماندار پردیس، حجت الاسلام حسینی امام جمعه، بوربور فرمانده سپاه و دیگر مسئولان شهرستان حضور داشتند.

 این مجموعه که شامل مکان هایی برای اسکان و اقامت خانوادگی، خواهران و برادران، اتاق های مادر و کودک، حسینیه، اماکن خدماتی، کتابخانه سیار، موکب های خدمت رسانی و پارکینگی با ظرفیت مناسب است آغاز به کار کرد.
استقرار موکب های ادارت و نهادها از جمله هلال احمر، اورژانس، شبکه بهداشت و درمان، آتش نشانی، ادارات آبفا، برق، مخابرات و گاز، صمت، اتاق اصناف و بازرسی مرکزی ستاد برگزاری با اکیپ های فعال و تجهیزات کامل و موکب های پذیرایی در محوطه این زائرسرا دریافت خدمات مورد نیاز از سوی زائران را تسهیل کرده و وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد به داخل شهر و همچنین اعزام به مصلی تهران نیز سازماندهی شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300932
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

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