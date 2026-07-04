شهادت رهبر انقلاب میراث ماندگار خدمت

رضا همتی معاون گردشگری استان تهران در یادداشتی نوشت:شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، رویدادی تلخ و اندوهبار است که نه تنها ملت بزرگ ایران، بلکه تمامی دلسوزان این سرزمین را در سوگ و تأملی عمیق فرو برده است.
بیتردید، فقدان شخصیتی که عمر خویش را در مسیر خدمت، عزت ملی و اعتلای ایران اسلامی صرف کرد، ضایعهای بزرگ و ماندگار در حافظه تاریخی کشور خواهد بود.
در این میان، جامعه گردشگری کشور و بهویژه در استان تهران نیز خود را جدا از این اندوه ملی نمیداند. گردشگری، صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا خدماتی نیست؛ بلکه عرصهای برای معرفی هویت، فرهنگ، تمدن و ارزشهای یک ملت به جهانیان است.
از این منظر، شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئولیتی مضاعف را بر دوش فعالان حوزه گردشگری قرار میدهد تا بیش از گذشته در مسیر معرفی سرمایههای فرهنگی، تاریخی و معنوی کشور گام بردارند.
رهبر شهید همواره بر اهمیت هویت ملی، حفظ میراث فرهنگی، معرفی تمدن ایرانی-اسلامی و تقویت سرمایههای فرهنگی کشور تأکید داشتند. نگاه ایشان به ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی ایران، نگاهی راهبردی و مبتنی بر استفاده از توانمندیهای داخلی برای افزایش اقتدار ملی و معرفی چهره واقعی ایران در عرصه بینالمللی بود.
این نگاه، امروز میتواند چراغ راه فعالان صنعت گردشگری باشد تا با تکیه بر ظرفیتهای عظیم تاریخی، فرهنگی و مذهبی کشور، نقش مؤثرتری در تقویت انسجام ملی و معرفی ایران ایفا کنند.
استان تهران، بهعنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور، همواره نقش ویژهای در روایت تاریخ معاصر، فرهنگ و هویت ملی ایران داشته است. امروز نیز وظیفه ما در حوزه گردشگری استان تهران، علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به زائران و گردشگران، حفظ و انتقال روایتهای ارزشمند از ایثار، خدمت، مقاومت و مردمداری به نسلهای آینده است.
شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، یادآور این حقیقت است که خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای اعتلای کشور، میراثی ماندگار و الهامبخش برای آیندگان خواهد بود. جامعه گردشگری استان تهران ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بر عهد خود برای پاسداشت ارزشهای ملی، فرهنگی و انقلابی و تلاش برای توسعه گردشگری مبتنی بر هویت ایرانی-اسلامی تأکید میکند.
ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به ملت شریف ایران، بر این باورم که نام و یاد این شهید عزیز، همواره بهعنوان نماد خدمت، ایثار و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.
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