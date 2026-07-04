به‌گزارش خبرنگار میراث آریا رضا همتی معاون گردشگری اداره کل استان تهران ضمن ابراز تأثر و اندوه عمیق از این ضایعه بزرگ، اظهار کرد: شهادت رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، ضایعه‌ای سنگین و جبران‌ناپذیر برای ملت ایران و تمامی آزادگان جهان است و بی‌تردید حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین تشییع، تجلی وحدت، همبستگی و قدردانی از مجاهدت‌ها و خدمات این شهید بزرگوار خواهد بود.

همتی با اشاره به صدور بیانیه‌های متعدد از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های فعال حوزه گردشگری استان تهران افزود: تمامی تشکل‌ها، انجمن‌ها و فعالان صنعت گردشگری استان تهران با انتشار بیانیه‌های جداگانه، از عموم مردم به‌ویژه فعالان، مدیران، سرمایه‌گذاران و شاغلان حوزه گردشگری دعوت کرده‌اند تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم تشییع رهبر شهید، بار دیگر وفاداری و همبستگی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

معاون گردشگری استان تهران همچنین از تمامی فعالان حوزه گردشگری، هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری ، راهنمایان گردشگری…و اقشار مختلف مردم دعوت کرد تا با حضور در این مراسم تاریخی، در پاسداشت مقام والای این شهید عزیز و تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های ایشان مشارکت کنند.

او تأکید کرد: حضور پرشور و آگاهانه مردم در این مراسم، علاوه بر ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، پیام وحدت، اقتدار و انسجام ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

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