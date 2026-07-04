آمادگی کامل تاسیسات گردشگری استان تهران برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار میراث آریا رضا همتی امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در این ایام افزود: به‌منظور بهبود، نظارت و افزایش سطح کیفی خدمات ارائه‌شده به زائران عزیز، تیم‌های ویژه بازرسی و نظارتی از سوی معاونت گردشگری استان تهران تشکیل و به‌صورت مستمر بر عملکرد مراکز اقامتی نظارت خواهند کرد.

معاون گردشگری استان تهران همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع به مطالبات و نظرات زائران تصریح کرد: سامانه ملی ۰۹۶۲۹ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت انتقادات، شکایات، پیشنهادات و نظرات زائران گرامی است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و پیگیری موارد مطرح‌شده اقدام شود.

همتی در پایان ضمن تسلیت و گرامیداشت مقام شامخ رهبر شهید، بر ضرورت ارائه خدمات شایسته و درخور شأن زائران و میهمانان حاضر در مراسم تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های مرتبط و فعالان حوزه گردشگری و اقامتی استان تهران با تمام توان در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران عزیز در آماده‌باش کامل قرار دارند

انتهای پیام/