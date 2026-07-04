۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷

آمادگی کامل تاسیسات گردشگری استان تهران برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

آمادگی کامل تاسیسات گردشگری استان تهران برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

معاون گردشگری استان تهران، از آمادگی کامل مراکز اقامتی استان برای میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: تمامی مراکز اقامتی دارای مجوز در سطح استان تهران با بسیج ظرفیت‌های موجود، آماده ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران گرامی هستند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا رضا همتی امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در این ایام افزود: به‌منظور بهبود، نظارت و افزایش سطح کیفی خدمات ارائه‌شده به زائران عزیز، تیم‌های ویژه بازرسی و نظارتی از سوی معاونت گردشگری استان تهران تشکیل و به‌صورت مستمر بر عملکرد مراکز اقامتی نظارت خواهند کرد.
معاون گردشگری استان تهران همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع به مطالبات و نظرات زائران تصریح کرد: سامانه ملی ۰۹۶۲۹ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت انتقادات، شکایات، پیشنهادات و نظرات زائران گرامی است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و پیگیری موارد مطرح‌شده اقدام شود.
همتی در پایان ضمن تسلیت و گرامیداشت مقام شامخ رهبر شهید، بر ضرورت ارائه خدمات شایسته و درخور شأن زائران و میهمانان حاضر در مراسم تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های مرتبط و فعالان حوزه گردشگری و اقامتی استان تهران با تمام توان در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران عزیز در آماده‌باش کامل قرار دارند

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300937
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

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