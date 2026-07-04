۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱

تداوم نظارت‌ بر تأسیسات گردشگری همدان برای ارتقای خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید 

تداوم نظارت‌ بر تأسیسات گردشگری همدان برای ارتقای خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان همدان از تداوم بازدیدها و نظارت‌ها بر تأسیسات اقامتی، پذیرایی و خدماتی گردشگری این شهرستان همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید جهانگیریان شنبه ۱۳ تیر، با اشاره به ضرورت استمرار نظارت و ارزیابی وضعیت تأسیسات گردشگری شهرستان همدان اظهار کرد: بازدیدهای کارشناسی با حضور معاون نظارتی ستاد اقامه نماز استان، کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان همدان به‌صورت مستمر در حال انجام است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان همدان افزود: آمادگی کامل و اطمینان از ارائه خدمات رفاهی مطلوب از سوی تأسیسات گردشگری به زائران در این ایام، مهم‌ترین هدف اجرای نظارت‌های میدانی است.

او تصریح کرد: در این بازدیدها، وضعیت نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و فروشگاه‌های مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی فدک ۱ و ۲ واقع در ۴۵ کیلومتری اتوبان همدان ـ ساوه، رستوران بین‌راهی حقیقت‌نو در ابتدای روستای امزاجرد و پارک الغدیر شهر جورقان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

جهانگیریان در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، توصیه‌ها و تذکرات لازم به مدیران و بهره‌برداران این مراکز ارائه شد تا خدمات‌رسانی مطلوب و شایسته به زائران و مسافران با کیفیت مناسب تداوم یابد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300939
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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