به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجید جهانگیریان شنبه ۱۳ تیر، با اشاره به ضرورت استمرار نظارت و ارزیابی وضعیت تأسیسات گردشگری شهرستان همدان اظهار کرد: بازدیدهای کارشناسی با حضور معاون نظارتی ستاد اقامه نماز استان، کارشناسان اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان همدان بهصورت مستمر در حال انجام است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان همدان افزود: آمادگی کامل و اطمینان از ارائه خدمات رفاهی مطلوب از سوی تأسیسات گردشگری به زائران در این ایام، مهمترین هدف اجرای نظارتهای میدانی است.
او تصریح کرد: در این بازدیدها، وضعیت نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و فروشگاههای مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی فدک ۱ و ۲ واقع در ۴۵ کیلومتری اتوبان همدان ـ ساوه، رستوران بینراهی حقیقتنو در ابتدای روستای امزاجرد و پارک الغدیر شهر جورقان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
جهانگیریان در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، توصیهها و تذکرات لازم به مدیران و بهرهبرداران این مراکز ارائه شد تا خدماترسانی مطلوب و شایسته به زائران و مسافران با کیفیت مناسب تداوم یابد.
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