۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵

عشایر کشور در جوار امام هشتم میزبان زائرین بدرقه آقای شهید ایران

عشایر کشور در جوار امام هشتم میزبان زائرین بدرقه آقای شهید ایران

عشایر کشور در جوار امام هشتم (ع) میزبان زائرین بدرقه آقای شهید ایران

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کد خبر 1405041701205
سید حسن ایزانلو
دبیر محمد آوخ

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