https://www.chtn.ir/x4sdC۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵ کد خبر 1405041701205 فیلم مستند عشایر کشور در جوار امام هشتم میزبان زائرین بدرقه آقای شهید ایران عشایر کشور در جوار امام هشتم (ع) میزبان زائرین بدرقه آقای شهید ایران دریافت 15 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041701205 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب بدرقه آقای شهید ایران گردشگری عشایر خراسان رضوی پربینندهترینها فیلم اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران بازدید مدیرکل میراثفرهنگی قم از مراکز اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید… فعالیت شبانهروزی دستگاههای خدماترسان قم برای میزبانی از بدرقه آقای شهید… خانههای دل، به روی عاشقان ولایت گشوده شد
نظر شما